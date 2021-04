Richtplan Horw soll für total 34 Millionen Franken velo- und fussgängerfreundlicher werden Mehr Sicherheit und Verbindungen für Fuss- und Velofahrer sieht ein neuer Richtplan in der Gemeinde Horw vor. Der Einwohnerrat begrüsst diesen zwar – trotzdem fehlt ihm darin etwas Grundsätzliches. Roman Hodel 29.04.2021, 21.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer mit dem Auto in Horw unterwegs ist, hat's gut. Das Netz an Gemeinde- und Privatstrassen ist weitgehend erstellt und meist ausreichend. Fussgänger und Velofahrer hingegen beklagen vielerorts Sicherheits- und Verbindungslücken – und da will der Gemeinderat nun mit einem neuen Richtplan ansetzen. Zumal der Ist-Zustand auf einem 21-jährigen Regelwerk beruht. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag den Richtplan Fuss- und Veloverkehr beraten und einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.

Weder fussgänger- noch velofreundlich: Die Kantonsstrasse im Zentrum von Horw. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 5. März 2021)

Trotz grundsätzlicher Einigkeit setzte es aber teils harsche Kritik ab. Allen voran von Urs Steiger (L20) namens der Bau- und Verkehrskommission – er sagte: «Uns fehlt die eingehende Auseinandersetzung mit dem Thema Veloverkehr.» Um festzustellen, dass der Veloverkehr zugenommen habe, reiche es, beim Feierabendverkehr auf die Strasse zu stehen. «Dem Bericht hingegen kann man keine Zahlen entnehmen, wie viele Velos auf den einzelnen Achsen unterwegs sind, geschweige denn wie viele erwartet werden.» Auch wirkten viele geplante Massnahmen hilflos. Steiger:

«Mit dem Setzen von ein paar Pföstchen ist es eben nicht getan.»

Sein Parteikollege Philipp Peter (L20) erwähnte, dass der Richtplan zwar viele wichtige Massnahmen enthalte, denn der Handlungsbedarf sei gross – er vermisste aber ebenfalls eine langfristige Strategie: «Der Anteil Velofahrer nimmt stetig zu – das ist kein kurzfristiger Trend.»

Doch nicht nur die in Sachen Velo naturgemäss engagierte L20 hielt den Finger auf diesen wunden Punkt. Auch Stefan Maissen (FDP) sagte: «In den letzten Jahren wurde in Horw viel gebaut – es braucht daher ein übergeordnetes Konzept, doch ein solches fehlt im Bericht.» Zudem seien einige der geplanten Massnahmen von viel zu lokalem Nutzen. Selbst aus der eigenen Partei musste sich der zuständige Bauvorsteher Thomas Zemp (CVP) Kritik anhören. Roger Eichmann (CVP) sagte:

«Wir vermissen eine Vision bezüglich wachsendem Veloverkehr und fordern deshalb einen Zusatzbericht mit Berechnungen.»

Am wenigsten zum Bericht und Antrag zu sagen hatte die SVP. Reto Eberhard sorgte sich um den Nutzen für die Bevölkerung und vor allem um die Kosten: «Jede geplante Massnahme muss sorgfältig geprüft werden.»

Schwachstellen im Fuss- und Velowegnetz erkannt

Die Planung des neuen Richtplans läuft seit drei Jahren. Dabei wurde die Gemeinde einerseits von externen Fachplanern begleitet, andererseits fanden Workshops und Mitwirkungsanlässe statt mit kommunalen Fachstellen, Quartier- und Ortsvereinen sowie Organisationen wie Pro Velo und Fussverkehr Schweiz. Als wesentliche Schwachstellen im Fuss- und Velowegnetz führt die Gemeinde unter anderem diese auf:

Ringstrasse auf der gesamten Länge

Kantonsstrasse im Zentrum und Abschnitt Rank-Ennethorw

Strassen entlang des Sees auf der Halbinsel

Um die Schwachstellen zu beheben, will die Gemeinde gemäss einer Grobkostenschätzung in den nächsten Jahren rund 34 Millionen Franken ausgeben. Davon entfallen 29,4 Millionen auf die fünf baulich besonders aufwendigen Massnahmen. Namentlich geht es dabei um:

Veloführung Ringstrasse 11,8 Millionen Franken

11,8 Millionen Franken Kantonsstrasse Südabschnitt 1,7 Millionen Franken

Südabschnitt 1,7 Millionen Franken Verbesserung Bahnquerung und Perronzugang künftige S-Bahn-Haltestelle Horw See 11 Millionen Franken

11 Millionen Franken Verbesserung Verkehrssicherheit St.Niklausenstrasse Nordabschnitt 2,9 Millionen Franken

Nordabschnitt 2,9 Millionen Franken Verbesserung Verkehrssicherheit Velofahrer Stutzstrasse 2 Millionen Franken

Die Ringstrasse – hier der Kreisel – soll eine bessere Veloführung erhalten. Bild: Pius Amrein (Horw, 17. August 2017)

Bei der öffentlichen Mitwirkung zeigte sich, dass einige der geplanten Massnahmen in der Bevölkerung umstritten sind. So beispielsweise die Veloverbindung Wegmattring-Unterführung Wegmatt. Anrainer der betroffenen Privatstrasse befürchten eine Gefährdung der dort spielenden Kinder. Der Gemeinderat will an der Verbindung aber festhalten und mit den Anwohnern «eine quartierverträgliche Lösung» ausarbeiten. Hierzu überwies der Einwohnerrat eine von mehreren beantragten Bemerkungen: Demnach dürfe die Verbindung nur mit einem Temporegime realisiert werden, «das dieser Wohnumgebung angepasst ist».

Auf dem Wegmattring gilt heute ein Velofahrverbot – eigentlich. Bild: Nadia Schärli (Horw, 30. September 2019)

Bauvorsteher Zemp stellte zwar erfreut fest, dass das Parlament den Richtplan Fuss- und Veloverkehr schliesslich einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen hat – dennoch war er von der «herben inhaltlichen und formalen Kritik» etwas überrascht:

«Wir nehmen diese aber entgegen und machen nun etwas daraus.»