Rickenbach: Initiative gegen Windkraft-Projekt kommt an die Urne

Gemeindeversammlung hat entschieden: Initiative gegen Windkraft-Projekt kommt an die Urne

Über die Initiative gegen das Projekt von Nationalrätin Priska Wismer wird nicht an der Gemeindeversammlung entschieden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt an der Urne. Das hat die Gemeindeversammlung am Montagabend mit grosser Mehrheit entschieden.