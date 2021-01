Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses – Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen

In der Nacht auf Donnerstag ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rickenbacher Ortsteil Pfeffikon ein Brand ausgebrochen. Verletzt hat sich niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei.

07.01.2021, 15.18 Uhr