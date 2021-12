Rickenbach: Hoher Sachschaden bei Kollision zweier Autos

Rickenbach LU Zwei Autos kollidieren – Sachschaden in der Höhe von 60'000 Franken Beim Unfall auf der Menzikerstrasse verletzte sich eine Person leicht. 23.12.2021, 16.54 Uhr

Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei beabsichtigte eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen um 10.35 Uhr in Rickenbach von einem Vorplatz in die Menzikerstrasse einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer auf der Menzikerstrasse in Richtung Reinach.

Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugfront mit dem einbiegenden Auto. Beim einbiegenden Auto wurde die komplette Front abgerissen, heisst es in der Mitteilung. Durch die Kollision wurde der Autofahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 60’000 Franken. (pl)

Bei diesem Auto wurde die komplette Front abgerissen. Bild: Luzerner Polizei Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 60'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei