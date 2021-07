Rickenbach – Ortsteil Pfeffikon Auto kippt zur Seite – Fahrer leicht verletzt In Pfeffikon ist ein Autofahrer verunfallt: Nach der Kollision mit einem Stein kippte das Fahrzeug zur Seite. Ein Drogenschnelltest reagierte beim Autofahrer positiv.



30.07.2021, 09.54 Uhr

Am Donnerstag war ein Autofahrer gegen 21 Uhr auf der Grenzstrasse in Pfeffikon, Gemeinde Rickenbach, in Richtung Reinach unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Grenzstein an der linken Fahrbahnseite. Durch die Kollision hob der Wagen ab, das Auto kippte auf die Seite. Das teilt die Luzerner Polizei am Freitag mit.