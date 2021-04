Rickenbach Windkraft-Projekt auf dem Stierenberg: Gegner wollen Urnenabstimmung Im Herbst entscheidet die Gemeinde Rickenbach über eine Initiative, die das Windkraft-Projekt von CVP-Nationalrätin Priska Wismer-Felder verhindern will. Die Initianten sind verärgert über Aussagen der Nationalrätin. Dominik Weingartner 26.04.2021, 05.00 Uhr

Die Initiative gegen ihr Windkraft-Projekt auf dem Stierenberg sei überflüssig, sagte CVP-Nationalrätin Priska Wismer-Felder gegenüber unserer Zeitung. Dies, weil für ihr Vorhaben sowieso eine Zonenplanänderung nötig wäre, über die die Rickenbacher Stimmberechtigten entscheiden können.

Die Aussage verärgert das Initiativkomitee. In einer Mitteilung heisst es: «Die Aussage von der Nationalrätin Wismer-Felder stellt einen Affront gegen alle Bürgerinnen und Bürger dar, welche die Initiative unterschrieben haben.» Immerhin hätten mit 549 Personen rund ein Viertel der Rickenbacher Stimmberechtigten die Initiative unterzeichnet.

Auf Anfrage sagt Samuel Hodel vom Initiativkomitee: «Wir sind überzeugt, dass eine Mehrheit der Rickenbacherinnen und Rickenbacher den Windpark auf dem Stierenberg nicht will. Sonst hätten wir die Initiative nicht lanciert.»

Initianten schlagen 26. September vor

Das Anliegen kommt im Herbst vors Volk. In welcher Form, ist unklar. Laut Gemeindepräsident Adrian Häfeli sind sowohl eine Urnenabstimmung als auch eine ausserordentliche Gemeindeversammlung denkbar. Der Entscheid hängt auch vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Für die Initianten ist sicher: Sie möchten einen Entscheid an der Urne. «Das wäre die fairste Lösung», findet Samuel Hodel. Man rechne mit einem grossen Personenaufkommen. Zudem soll die Abstimmung nach Hodels Ansicht geheim erfolgen.

«Es handelt sich um ein sehr emotionales Thema. Vielleicht würde sich der eine oder andere Unternehmer nicht getrauen, vor allen anderen die Hand zu heben, weil er Sorge hat, dann keine Aufträge mehr zu erhalten.»

Auch einen Abstimmungstermin haben die Initianten bereits im Visier: den 26. September, wenn auch eidgenössisch abgestimmt wird.

Hoffen auf ein deutliches Signal

Weiter unklar bleibt die Rechtslage. Laut einem Gutachten könnte die Initiative ungültig sein, weil sie übergeordnetem Bundesrecht - namentlich der Energiestrategie 2050 – zuwiderlaufe. Dazu sagt Hodel: «Wenn das so ist, dann könnte die Bevölkerung theoretisch später auch eine Umzonung nicht mehr ablehnen. Die Gemeinde hätte also nichts mehr zu sagen.»

Für Hodel ist diese Frage momentan aber noch zweitrangig. Er glaubt an die Wirkung der Initiative. «Ein Ja würde ein deutliches Signal senden, dass die Bevölkerung diese Anlage nicht will.» Es sei dann auch Sache der Windpark-Initianten, wie sie mit dem Resultat umgehen würden.

Gewisse Aussagen von Nationalrätin Priska Wismer-Felder verärgern Hodel. Etwa jene, dass viele Leute, die die Initiative unterzeichnet haben, nicht gut informiert seien über das Projekt. «Seit Januar 2019 hat es keine Änderung gegeben beim Projekt. Seither hat es diverse Veranstaltungen gegeben zum Thema. Ich behaupte, dass alle Personen, die sich für den Windpark interessieren, sehr gut informiert sind.»

«Nicht das gleiche wie an der Nordsee»

Hodel selber wohnt im Weiler Mullwil, seine Liegenschaft liegt rund 900 Meter entfernt von den geplanten Windrädern. Er fürchtet wie andere aus dem Initiativkomitee eine Wertminderung bei seiner Immobilie. Wismer-Felder behauptet, eine Studie widerlege diesen Effekt; stimmt nicht, sagt Hodel. «Die Studie hat die Situation in der Schweiz untersucht. Es heisst darin, dass ein Effekt wegen der mageren Datenlage – es gab zur Zeit der Studie in der Schweiz nur 37 Windräder – weder einen Effekt nachgewiesen noch widerlegt werden kann.»

Anders sei die Datenlage in Deutschland. «Dort hat man über 30'000 Windräder», so Hodel. Eine deutsche Studie habe rund 2,7 Millionen Immobilientransaktionen zwischen 2007 und 2015 untersucht. «Dort wurde eindeutig ein preissenkender Effekt festgestellt, und zwar in einem Abstand von null bis neun Kilometern zu den Windrädern.»

Von sich selbst sagt Hodel, ein «Fan von erneuerbaren Energien» zu sein. So habe er eine Fotovoltaikanlage auf seinem Dach. Aber:

«Windenergie ist in der dicht besiedelten Schweiz nicht der richtige Weg. Wir haben zu wenig Wind. Das ist nicht das gleiche wie an der Nordsee.»