Rickenbach: Beifahrer entsorgt Unfallauto in Mulde

Rickenbach Nach Blaufahrt entsorgt Beifahrer das Unfallauto in einer Mulde Zwei betrunkene 19-Jährige krachten mit dem Auto in eine Mauer und blieben unverletzt. Das auf dem Dach liegende Auto haben sie mit Hilfe eines Hofladers selber vom Unfallort entfernt. 20.12.2021, 16.55 Uhr

Am Samstag, 18. Dezember, kurz vor 4 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Menzikerstrasse in Rickenbach Richtung Niederwil. In einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen eine angrenzende Steinkorbmauer, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. In der Folge wurde das Auto aufs Dach gedreht und schlitterte rund 70 Meter auf der abfallenden Strasse bevor es zum Stillstand kam.