Schötzechilbi Luzern: Darum ist Warteschlange so lang

Allmend Luzern «Kontrolle der Zertifikate braucht Zeit» – Mitorganisatorin Zanolla erklärt Riesen-Warteschlange vor Schötzechilbi Hunderte warteten am Samstagabend auf Einlass an die Schötzechilbi – und auch am Sonntag ist die Warteschlange teils lang. Mitorganisatorin Lisa Zanolla sagt, wieso es nicht schneller geht. Roman Hodel Jetzt kommentieren 10.10.2021, 17.55 Uhr

Eine imposante Warteschlange bildete sich am Samstagabend vor dem Eingang zur am Freitag eröffneten Schötzechilbi auf dem Luzerner Messegelände. Sogar eine Stunde vor Betriebsschluss im Aussenbereich, um 21 Uhr, warteten immer noch Hunderte, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene auf Einlass. Chilbi-Mitorganisatorin Lisa Zanolla sagt:

«Wir mussten leider einige wegschicken, weil es sich für sie gar nicht mehr gelohnt hätte, so spät reinzukommen.»

Geduld war angesagt: Warteschlange vor dem Chilbi-Eingang am vergangenen Samstagabend um zirka 21 Uhr. Bild: hor (Luzern,

9. Oktober 2021)

Auch am Sonntagnachmittag reichte die Warteschlange teils über den ganzen Messe-Vorplatz. Warum das? Darf nur eine beschränkte Anzahl Besucherinnen und Besucher auf das Chilbi-Areal? «Nein», sagt Zanolla. «Aber die Covid-Zertifikatskontrollen benötigen halt Zeit – so sehr wir uns über das riesige Interesse an unserer Chilbi freuen.» Und das, obwohl es im Eingangsbereich drei Wartelinien hat, in denen kontrolliert wird.

Wer rein wollte, benötigte auch am Sonntagnachmittag Geduld. Bild: hor (Luzern,

9. Oktober 2021)

Sicherheitsdienst wurde aufgestockt

Laut Zanolla gibt es immer wieder Diskussionen, etwa weil Leute keinen amtlichen Ausweis dabei haben oder meinen, es reiche, einen abfotografierten Ausweis zu zeigen. Hinzu kämen Sprüche im Stil von «wir sehen den Sinn dieser Zertifikatspflicht nicht». Man habe deshalb inzwischen zusätzlich Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes aufgeboten. Zanolla sagt: «Wir stellen die Regeln ja nicht auf, sondern führen nur aus, was von Bund und Kanton gefordert ist.»

Das gab's in Luzern wohl noch nie: Ein Teil der Chilbi-Bahnen steht in der wetterfesten Messehalle 2. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. Oktober 2021)

Die meisten Leute verhalten sich bei der Zertifikatskontrolle gemäss Zanolla korrekt und anständig. Überhaupt sei es seit Chilbibeginn zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen. Die Luzerner Polizei war zwar am Freitagabend auf dem Areal im Einsatz, «aber um zu kontrollieren, ob wir die Zertifikatspflicht richtig umsetzten», sagt sie. Und? «Selbstverständlich war sie sehr zufrieden.»

Mitorganisatorin Lisa Zanolla auf dem Schötzechilbi-Areal. Bild: Patrick Hürlimann

(Luzern, 8. Oktober 2021)

Die Schötzechilbi ist, wie der Name schon sagt, der Schützenfestwoche angegliedert, die in der Halle 1 stattfindet. Trotzdem schätzt Zanolla, dass der Grossteil der Chilbibesucherinnen und -besucher nicht zur Schützen-Gemeinde zählt. Vielmehr sind es vor allem Familien mit Kindern, junge Erwachsene und Jugendliche, typisches Chilbi-Publikum eben. «Alle freuen sich doch, dass sie endlich wieder mal etwas Normales zusammen unternehmen und unter anderen Leuten sein können», sagt Zanolla und fügt an:

«Und man braucht dafür nicht einmal viel Geld – man kann sich auch einfach nur an der Chilbi aufhalten.»

Wobei den Schaustellerinnen und Schaustellern natürlich lieber ist, wenn den Leuten das Portemonnaie locker sitzt. Auch diesbezüglich zieht Lisa Zanolla nach drei Chilbitagen ein positives Zwischenfazit: «Der Freitag begann noch verhalten, der Samstag steigerte sich dann von Stunde zu Stunde und der Sonntag verlief wirklich super.» Das würden ihr auch die anderen Schaustellenden bestätigen. Oder anders gesagt: «Wenn die Chilbi bis am 17. Oktober weiterhin so läuft, wird es für alle eine gute Sache.»

Die Schötzechilbi wurde vom Schaustellerpaar Zanolla nach der coronabedingten Määs-Absage innerhalb von nur drei Wochen auf die Beine gestellt. Wohl erstmals in Luzern ist ein Teil der Bahnen in einer wetterfesten Halle untergebracht.