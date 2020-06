Interview Rigi-Bahnen CEO Frédéric Füssenich: «Wir werden die Rigi nicht unter ihrem Wert verkaufen» Kaum hatte Frédéric Füssenich seine Stelle als CEO der Rigi Bahnen AG angetreten, legte das Coronavirus alles lahm. Im Interview äussert er sich zu seinen ersten 100 Tagen, zu Dumpingpreisen und zu Millionen-Investitionen. Niels Jost 20.06.2020, 05.00 Uhr

Sie haben Ihre Stelle am 16. März angetreten – am Tag des Shutdowns. Viel Zeit blieb da nicht, um anzukommen.

Frédéric Füssenich: Das war sicherlich ein aussergewöhnlicher Start. Aber die Situation war für alle neu. Ich musste und durfte mich vom ersten an Tag einbringen.

Sie waren also Krisen­manager erster Stunde?

Wir haben von Beginn an als Team funktioniert, vom Verwaltungsrat über die Geschäftsleitung und das Kader bis zu den Mitarbeitern. Wir haben uns Ziele gesetzt, wie wir durch den Shutdown kommen wollen. Das heisst: die Liquidität sichern, Kurzarbeit und ein neues Betriebskonzept einführen, Unterhaltsarbeiten erledigen und vieles mehr.

Frédéric Füssenich, CEO der Rigi Bahnen AG. Bild: Pius Amrein (Rigi Kulm, 12. Juni 2020)

Wie wirkt sich die Pandemie auf die Rigi Bahnen aus?

Das Ausmass können wir noch nicht abschätzen. Aber das Jahr 2020 wird für den Tourismus in der ganzen Zentralschweiz eine grosse Herausforderung. Momentan besuchen uns viele Einheimische. In den Sommerferien rechnen wir zusätzlich mit Gästen aus der Westschweiz und dem Tessin. Die Schweizer entdecken die Schweiz – das ist eine Riesenchance für uns! Vor allem für Familien eignet sich unser Berg. Deshalb fahren Kinder nicht wie üblich nur im Juli und August gratis auf die Rigi, sondern den ganzen Sommer und Herbst. Erholen wird sich die Situation wahrscheinlich erst im ersten oder zweiten Quartal 2021.

Als neuer CEO wurden Sie nicht nur in die Coronakrise geworfen, sondern auch in die anhaltende Diskussion um den Massentourismus an der Rigi. Wie wollen Sie den Kritikern begegnen?

Momentan von Massentourismus zu sprechen, ist realitätsfremd. Grundsätzlich bin ich offen für Gespräche. René Stettler (Petitionär von «Nein! zu Rigi-Disney-World» und «Rigi: 800000 sind genug!», Anm. der Red.) haben wir zu einem Treffen eingeladen. Ich bin gespannt auf seine Lösungsansätze. Gleichzeitig störe ich mich am Feindbild, das mitunter er von unserem Unternehmen aufgebaut hat und die Art und Weise, wie er über die Medien kommuniziert. Die Rigi Bahn ist die älteste Bergbahn Europas, unser Unternehmen übernimmt seit bald 150 Jahren Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, der Bevölkerung und den Leistungsträgern.

Eine Forderung ist, von asiatischen Pauschalgruppenreisenden abzusehen.

Die internationalen Gäste sind enorm wichtig, weil sie auch bei schlechtem Wetter kommen. Dadurch tragen sie einen wesentlichen Teil zur Deckung unserer hohen Fixkosten bei – ohne diese Gästegruppe könnten wir die notwendigen Investitionen nicht stemmen.

Die Coronapandemie hat auch die Abhängigkeit vom internationalen Markt schonungslos aufgezeigt. Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt für eine Neuausrichtung?

In ihrer 200-jährigen Tourismusgeschichte durchlebte die Rigi verschiedene Phasen. Zu Beginn kamen viele Engländer, dann Deutsche, und erst seit fünf Jahren auch Asiaten. Letztere fliegen übrigens nicht wegen uns hierher, sondern wegen Europa, der Schweiz, Luzern. Unsere Wirkungsmacht wird hier massiv überschätzt. Was ich damit sagen will: Die Rigi hat sich neuen Marktbedingungen immer angepasst – und wird es auch jetzt tun. Wo es Sinn macht, werden wir neue Gästesegmente im In- und Ausland ansprechen.

Sie wollen expandieren?

Wenn sich die Lage wieder entspannt hat und Reisen gefahrlos möglich sind, wollen wir unsere Zielgruppe diversifizieren. Aktuell zählen wir rund 60 Prozent Schweizer und 40 Prozent internationale Gäste. Diesen Mix wollen wir beibehalten. Allerdings probieren wir, im amerikanischen Markt Fuss zu fassen. Schliesslich beherbergt Luzern bereits viele US-Amerikaner. Zudem wollen wir uns auf den europäischen Nahmarkt konzentrieren. Denn je mehr unterschiedliche Nationen auf unseren Berg kommen, desto resistenter sind wir gegen Krisen. Aber eines ist wichtig: An erster Stelle stehen immer die Schweizer Gäste.

Bild: Pius Amrein (Rigi Kulm, 12. Juni 2020)

Der Vorwurf lautet denn auch, dass Einheimische mehr für ihr Billett zahlen als asiatische Gruppenreisende. Gibt es Dumpingpreise?

Dieser Vorwurf ist schlicht falsch. Wir haben sämtliche Verträge mit asiatischen Reiseveranstaltern und den generierten Umsatz für die letzten zwei Jahre analysiert. Ein asiatischer Gruppengast zahlte im Schnitt mehr als der Schweizer Halbtax-Gast mit einer Tageskarte für 36 Franken. Die Gruppenreisenden zahlten zum Teil 45 oder gar 60 Franken – mehr noch, wenn sie ein Paket mit dem Schiff buchten.

Der Preiskampf wird hart geführt – wegen Corona noch härter. Werden Sie Ihre Preise anpassen?

Sich über den Preis zu verkaufen, ist wenig nachhaltig. Ein gutes Produkt ist das beste Marketing. Das ist die Rigi, mit all ihren Leistungsträgern in der Gastronomie, Hotellerie und Landwirtschaft. Hinzu kommen die einmalige Rundum-Sicht und die Kombination von Wasser und Berg. Wir werden die Rigi nicht unter ihrem Wert verkaufen. Das schaffen wir nur gemeinsam – mit allen Mitarbeitern, Leistungsträgern und der Bevölkerung.

Gemäss Ihrem Strategiepapier wollen Sie das Kundenerlebnis verbessern. Sind Bauprojekte in Planung?

Wir streben eine Qualitätssteigerung bei der Infrastruktur an. Zentral sind die Beschaffung des neuen Rollmaterials und der Bau der neuen Gondelbahn. Das ist alternativlos, da die Infrastruktur an ihrem Lebensende angekommen ist. Daneben braucht es Verbesserungen beim Restaurant Pic auf Rigi Kulm und der dortigen Gästelenkung. Das neue Dienstleistungszentrum in Vitznau wird Anfang Juli eröffnet.

Ins Auge gefasst wurden aber auch ein Kletterpark und Projekte mit Augmented Reality.

Solche Ideen verfolgen wir nicht prioritär. Es ist jetzt nicht die Zeit der Visionen, sondern die Zeit, um den Gürtel enger zu schnallen, um unsere notwendigen Grossprojekte finanzieren zu können. Erst kürzlich haben wir einen Brief von rund 90 Anwohnern erhalten, mit der Bitte, die Verbindung von Weggis nach Rigi Kaltbad zu realisieren. Das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich für das weitere Vorgehen.