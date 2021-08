Rigi Kaltbad Die «Bergsonne» schliesst, doch das Klanghotel bleibt: Junge Musiker schwingen auch künftig die Kochlöffel Im Januar ist auf der Rigi Schluss mit dem speziellen Projekt des Luzerner Kulturvermittlers Urban Frye. Für einen möglichen neuen Standort erhält er Hinweise aus der ganzen Schweiz. Reto Bieri 25.08.2021, 16.00 Uhr

«Das Klanghotel zieht weiter»: Diese Nachricht liess kürzlich aufhorchen, denn das Musikprojekt auf Rigi Kaltbad gibt es erst seit rund eineinhalb Jahren. Damals hatte der umtriebige Kulturvermittler und Grüne-Kantonsrat Urban Frye aus Luzern das traditionsreiche Hotel Bergsonne als Pächter übernommen. Hoch über dem Vierwaldstättersee ist eine Oase für musik- und kulturaffine Menschen entstanden. Tagsüber arbeiten junge Musikerinnen und Musiker im Hotel- und Restaurantbetrieb, abends spielen sie für die Gäste Konzerte.

Die «Bergsonne» auf Rigi Kaltbad ist noch bis im Januar ein Klanghotel. Bild: PD

Ursprünglich plante Frye ein Hotel, wo junge Musikerinnen und Musiker mit ihren Angehörigen Ferien machen und proben können. Doch Corona wirbelte die Pläne gehörig durcheinander. «Wir haben das Haus am 1. März 2020 übernommen, zwei Wochen später folgte der Lockdown», so Frye. Das hatte Folgen für die jungen Musizierenden. Einige leben in der Music-Box im St.Karli-Quartier in Luzern. Frye hat die temporären Holzbauten vor zwei Jahren eröffnet. Sie bieten in drei Gebäuden 64 Plätze zum Proben und Leben, zumeist für ausländische Musikstudentinnen und -studenten, welche die Hochschule Luzern besuchen. Frye:

«Die jungen Leute waren durch den Lockdown komplett gefangen. Sie konnten nicht nach Hause und hatten keine Verdienstmöglichkeiten mehr.»

Das aktuell bestehende Konzept des Klanghotels sei «aus der Not heraus entstanden», so Frye. Er habe zu einem Fagottist, der ursprünglich Koch gelernt hat, halb im Scherz gesagt, er solle doch im Klanghotel kochen kommen. Die ganze Music-Box fand das eine gute Idee. Viele kamen mit und halfen im Restaurant, putzten und kochten. Am Anfang sei alles ziemlich chaotisch gewesen, doch mit der Zeit habe es immer besser geklappt. Neben den Musikerinnen und Musikern sei auch ein professioneller Koch vor Ort. Urban Frye hat zudem das Wirtepatent gemacht. Er betont, die jungen Leute seien ganz normal nach Gesamtarbeitsvertrag im Gastgewerbe angestellt.

Junge Musikerinnen und Musiker spielen für die Gäste. Bild: PD/Melchior Imboden

Nach dem Abendessen legen die Musikerinnen und Musiker Kochlöffel und Servierschürze zur Seite und nehmen ihre Instrumente hervor. Mitten im Restaurant spielen sie ein Konzert, das maximal 45 Minuten dauert. Mucksmäuschenstill sei es jeweils, sagt Frye. «Die Gäste sind total begeistert. Es kommen viele Familien mit Kindern. Für sie ist es ein völlig entspannter Zugang zur Musik und für die Musiker eine tolle Möglichkeit, aufzutreten.» Kinder sind Fryes Lieblingsgäste. «Es ist total schön, wenn sie auf den Kissen liegen, manchmal sogar unter dem Piano.»

Die jungen Leute bleiben mehrere Wochen

Etwa 50 junge Leute halfen bisher im Klanghotel Bergsonne mit. Die meisten würden mehrere Wochen bleiben. Während der Coronazeit, als die Hochschule geschlossen war, seien jeweils 12 bis 15 Studentinnen und Studenten vor Ort gewesen, der Musikunterricht lief per Zoom. Das Projekt sei ein Erfolg, die 20 Hotelzimmer mit rund 50 Betten würden rege genutzt. «Vor allem an den Wochenenden sind wir extrem gut gebucht.»

Zur Person Urban Frye (59) studierte ursprünglich Klarinette und danach Musikwissenschaft, wurde Produzent und Redaktor in der Kulturabteilung von SRF und später Direktor des Festivals «Rose d’Or». Nebenbei studierte er Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht. Er arbeitet als Kulturvermittler und politisiert für die Grünen im Luzerner Kantonsrat.

Gerne hätte Frye das Klanghotel weitergeführt. «Wir wollten das Haus kaufen, sanft renovieren und mit einem kleinen Ergänzungsbau für einen Probesaal versehen. Doch bedauerlicherweise konnten wir mit den Besitzern keine Lösung finden.»

Fryes Traumhotel liegt am Vierwaldstättersee

Gerade weil das Klanghotel so erfolgreich sei, wolle man das Konzept unbedingt weiterverfolgen. Da es im Hotel Bergsonne nicht möglich ist, hat Frye den Pachtvertrag gekündigt. Die Türen seien noch bis am 9. Januar geöffnet. Den Wegzug kommuniziere man frühzeitig in der Hoffnung, bald einen neuen Ort zu finden. «Es kann auch eine Zwischennutzung sein, am liebsten etwas gut Erreichbares in der Innerschweiz.»

Das künftige Klanghotel? Das geschlossene Seehotel St.Niklausen in Horw. Foto: Daniel Schriber

Als «Traum» nennt Frye das Seehotel St.Niklausen in Horw, das seit vielen Jahren leer steht. Eine weitere Möglichkeit sei das ebenfalls nicht mehr genutzte Kapuzinerkloster in Solothurn. Er erhalte aus der ganzen Schweiz hinweise. «Wir wurden angefragt, ob wir nicht zwei Ortschaften im Tessin zu Klangdörfern machen wollen», sagt Frye und schmunzelt. Das sei ihm dann doch etwas zu weit weg, er wohne in Luzern und sei hauptsächlich in unserer Region aktiv. Er sei aber «total zuversichtlich, dass wir fürs Klanghotel eine neue, gute Lösung finden werden.»