Rigibahnen verkleinern Projekt für Seilbahn Weggis-Kaltbad

Projekt Kleiner, günstiger und später: Die Rigibahnen redimensionieren die Gondelbahn Weggis-Kaltbad Nun ist es definitiv: Ab Weggis soll künftig eine Gondelbahn nach Rigi Kaltbad fahren. Als Folge der Coronakrise hat das Unternehmen das Projekt aber verkleinert. Und die bestehende Seilbahn soll länger fahren. Christian Glaus 12.11.2021, 09.00 Uhr

Die Rigibahnen haben den Typentscheid gefällt: Eine Gondelbahn mit 21 Kabinen wird die über 50-jährige Pendelbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad ersetzen. Die Kapazität wird von heute 650 Personen pro Stunde auf künftig 800 erhöht. Eine Gondel bietet Platz für zehn Personen. Das Unternehmen rechnet mit Investitionen von 20 bis maximal 25 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung schreibt.

Ausblick aus einer der geplanten Gondeln mit Platz für zehn Personen. Visualisierung: PD

Damit bleiben die Rigibahnen ihrem favorisierten Projekt treu. Aufgrund der Coronakrise hat das Unternehmen das Vorhaben im März dieses Jahres sistiert. Dies wurde genutzt, um über die Bücher zu gehen und Kosten einzusparen. Dabei wurden die Stationen deutlich verkleinert. Berg- und Talstation verfügen nun über ein Geschoss weniger, wie Frédéric Füssenich, CEO der Rigibahnen, auf Anfrage erklärt. Bei der Talstation seien auch die Flächen für Shops, Konferenzräume und das Parkhaus gestrichen worden. «Es handelt sich nun um rein funktionale Gebäude», sagt Füssenich. Dank dem Einsatz von viel Holz und Glas sowie begrünten Dächern sollen sich diese bestmöglich in die Landschaft integrieren.

So sieht die verkleinerte Bergstation aus. Visualisierung: PD

Der Betrieb der Gondelbahn soll auf das Gästeaufkommen abgestimmt werden. Das bedeutet, dass nicht immer alle 21 Kabinen am Seil hängen werden. «An Tagen mit tiefen Frequenzen und zu Randzeiten kann ein Konvoi mit vier talwärts und vier bergwärts fahrenden Gondeln gebildet werden», erklärt Füssenich. In diesen Fällen werde die Bahn wie heute im Halbstundentakt verkehren. Das bedeutet auch, dass nicht permanent eine «Wäscheleine», wie die Gondelbahn von Kritikern bezeichnet wird, an der Rigi zu sehen sein wird. Hochfrequenzen, die einen Vollbetrieb erfordern, gibt es an durchschnittlich 20 Tagen pro Jahr. Wie oft alle 21 Gondeln eingesetzt werden, dazu macht der Rigibahnen-CEO keine Prognose. Er betont aber: «Selbst unter Vollbetrieb wird nur alle 45 Sekunden eine Gondel aus der Station fahren. Der Abstand am Seil beträgt 250 Meter.»

Alles anzeigen

Noch offen ist, wann der Bau der neuen Gondelbahn beginnen kann. Das hängt vom politischen Prozess und möglichen Einsprachen ab. Die Stimmberechtigten von Weggis können voraussichtlich im Mai nächsten Jahres über die planungsrechtlichen Anpassungen entscheiden (siehe Box). Im Sommer wollen die Rigibahnen mit der Projekteingabe das Plangenehmigungsverfahren beim Bund starten.

Pläne liegen jetzt auf Für den Ersatz der heutigen Luftseilbahn müssen die planungsrechtlichen Grundlagen in Weggis angepasst werden. Die Bergstation geht von der Kernzone Rigi Kaltbad in die Kur- und Hotelzone über. Ausserdem muss die Linienführung in Form eines sogenannten Seilbahnkorridors im kommunalen Nutzungsplan eingetragen werden. Die entsprechenden Pläne liegen nun bis am 14. Dezember öffentlich auf. Dazu findet am 22. November eine Informationsveranstaltung statt. Über die Teilrevision des Zonenplans sowie des Bau- und Zonenreglements werden die Weggiser Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 an der Urne entscheiden, wie der Gemeinderat mitteilt. Obwohl die Projekteingabe für die Gondelbahn erst im Sommer nächsten Jahres erfolgt, geben die Rigibahnen ihre Pläne schon jetzt bekannt. «Wir haben uns bewusst zu diesem Schritt entschieden, um Transparenz zu schaffen», sagt CEO Frédéric Füssenich. Allerdings nimmt das Unternehmen damit in Kauf, dass sich die Diskussionen vor allem um den Seilbahntyp drehen und nicht um die Grundsatzfrage, ob Rigi Kaltbad weiterhin mit einer Seilbahn erschlossen werden soll. Der Gemeinderat schreibt, die Seilbahn erfülle seit 1968 einen öffentlichen Erschliessungsauftrag, indem sie Anwohner und Touristen befördert. «Ein Korridor ist noch keine Seilbahn – aber es gibt keine Seilbahn ohne Korridor.» Die Bevölkerung kann nur darüber entscheiden, ob auch künftig eine Seilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad fahren soll. Auf den Seilbahntyp hat sie keinen Einfluss, auch die Gemeinde nicht. Das sogenannte Plangenehmigungsverfahren wird durch den Bund abgewickelt.

Im besten – aber unwahrscheinlichen – Fall könnten die Arbeiten im Sommer 2023 beginnen. Die Konzession für die bestehende Pendelbahn läuft jedoch bereits im Herbst 2022 ab. Diese soll deshalb nochmals verlängert werden. Gemäss Rigibahnen hat das Bundesamt für Verkehr in Aussicht gestellt, dass eine Verlängerung um maximal fünf Jahre möglich ist. Frédéric Füssenich sagt: «Das ist das Damoklesschwert, das über uns schwebt. Bis 2027 müssen wir die Luftseilbahn ersetzen.»

Bei Umweltverbänden stösst das Projekt auf Kritik. Diese befürchten, dass die geschützte Landschaft von nationaler Bedeutung verschandelt werde. Dies, weil die Gondeln während den Betriebszeiten permanent sichtbar und in Bewegung sind. Auch gibt es Bedenken, dass grössere Waldrodungen nötig sein werden. In einem Gutachten stellte sich die eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) nicht grundsätzlich gegen das Projekt. Sie verlangte aber, dass die Rigibahnen diverse Nachweise erbringen.

75 Meter hoher Mast bei der Müseralp

Der Mast bei der Müseralp ragt 20 Meter aus dem Wald. Visualisierung: PD

Einer der heiklen Punkte ist der 75 Meter hohe Mast bei der Müseralp, welcher den gesamtlandschaftlichen Eindruck beeinträchtige. Hier konnten keine weiteren Verbesserungen erzielt werden. Der Mast wird so platziert, dass die obersten 20 Meter sichtbar sein werden. Hingegen müsse die heutige Schneise im Wald für die neue Seilbahn nicht vergrössert werden. Einzig im oberen Bereich seien punktuell Rodungen für den Bau der Masten nötig. Diese würden aber nicht den Schutzwald beeinträchtigen.

Die Finanzierung des Projekts sei trotz den Einbussen durch die Pandemie gesichert, so CEO Fédéric Füssenich. «Klar ist aber: Wir werden jeden Franken drei Mal umdrehen. Ziel ist es, dass sich die Kosten im Bereich von 20 Millionen Franken bewegen werden.» Schon seit 15 Jahren plant das Unternehmen am Ersatz der Luftseilbahn. Alle möglichen Varianten seien geprüft worden, sagt Füssenich. «Wir haben seriös gearbeitet. Jetzt freuen wir uns darauf, das Projekt umzusetzen.»