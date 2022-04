Korporation Weggis prüft Windräder auf der Rigi

Erneuerbare Energie Korporation Weggis benötigt mehr umweltfreundlichen Strom – und will Windräder auf der Rigi prüfen Mit Holzschnitzeln und Seewasser-Wärmepumpen heizt die Korporationsgemeinde zahlreiche Gebäude in Weggis. Wegen des steigenden Strombedarfs denkt man laut über die Windkraft nach. Reto Bieri Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die Korporation Weggis versorgt aktuell rund vier Prozent der 4500-Seelen-Gemeinde mit erneuerbarer Heizenergie. Einerseits mit Holzschnitzeln aus den umliegenden Wäldern, andererseits mit Seewasser. Dazu wird seit vier Jahren mittels Wärmepumpen Energie aus dem Vierwaldstättersee gewonnen. Aufgrund der vielen Anfragen sei die Korporation gefordert, den Wärmeverbund See weiter auszubauen, heisst es in der Botschaft zur Versammlung der Korporationsgemeinde, die Ende April stattfindet. Doch die Anlagen verbrauchen viel Strom. Weil die Korporation diesen umweltfreundlich herstellen will, müsse man «in verschiedene Richtungen nach Alternativen Ausschau halten». So seien weitere Fotovoltaikanlagen auf Korporationsliegenschaften geplant – aber auch Windräder.

Sie könnten ein Vorbild für die Rigi sein: Auf den schottischen Orkney-Inseln produzieren Windräder in verschiedenen Grössen Strom. Bild: www.alamy.com

Was auf den ersten Blick nach einer abwegigen Idee tönt, findet die Korporation durchaus prüfenswert. Die Gründe dafür nennt auf Anfrage Thomas Lottenbach. Er ist Präsident der Korporationsgemeinde Weggis, die rund 300 Mitglieder zählt. Trotz der bisher erfolgreichen Bemühungen für eine unabhängige Versorgung aus erneuerbaren Energien werde in Weggis nach wie vor rund 60 Prozent mit fossiler Energie geheizt. Holz sei begrenzt vorhanden, Gebäude für Fotovoltaikanlagen ebenfalls. Geothermie sei aufgrund der Gefahr für das Quellwasser – und für das Thermalbad in Kaltbad – zu heikel. «Früher oder später kommt man unweigerlich auf Windräder.» Lottenbach betont, es handle sich nur um eine Idee, man wolle eine Diskussion anstossen. Das sei nötig, weil die Umsetzung mehrere Jahre dauern würde.

Schottische Orkney-Inseln als Vorbild

«Wir kennen die Rigi gut, an gewissen Orten hat es immer Wind», so Lottenbach. Als nächster Schritt würde die Korporation zusammen mit Spezialisten geeignete Standorte auswählen und dort Windmessungen vornehmen. Diese dauern rund ein Jahr und sollen die Grundlage dafür schaffen, ob es sich lohnt, das Projekt weiterzuverfolgen. Ein Blick ins kantonale Windenergiekonzept zeigt, dass es in Weggis durchaus genügend Wind gibt: So herrschen in Herstenstein «sehr gute» und in Rigi Kaltbad sogar «ausgezeichnete Windverhältnisse».

Doch Windräder stossen in der Bevölkerung oft auf Skepsis, besonders grosse Anlagen. Vorabklärungen wolle die Korporation trotzdem machen, «eher für nicht stark exponierte Standorte und wenig auffällige Windräder». Als Vorbild schweben Lottenbach die schottischen Orkney-Inseln vor. Seit Jahren produzieren dort Windräder mehr Strom, als die Inseln im wilden Nordwesten Schottlands verbrauchen. Überschüssiger Strom wird in Wasserstoff umgewandelt, der gespeichert und wieder verstromt werden kann.

Eine grosse Chance, Windprojekte bei der Bevölkerung durchzubringen, sieht Lottenbach zudem darin, die Bewilligungen zeitlich zu befristen. Windkraft könne eine Übergangstechnologie darstellen, um vom CO 2 -Ausstoss wegzukommen. Lottenbach:

«Eine Windanlage mit einem relativ kleinen Fundament ist im Gegensatz zu einem AKW sehr leicht zurückzubauen, wenn die Lebensdauer zu Ende ist oder es nicht mehr benötigt wird.»

Auf wenig Gegenliebe werden die Rigi-Windradpläne wohl bei Landschafts- und Umweltschutzverbänden stossen. Das zeigen die Diskussionen rund um die geplante neue Luftseilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad. Thomas Lottenbach ist dennoch zuversichtlich. «Mit unseren Korporationsbürgerinnen und -bürgern kann man gut über solche Projekte diskutieren.» Auch an geeigneten Standorten auf anderer Seite der Kantonsgrenze sei man interessiert. «Ich denke, die Schwyzer sind bei den erneuerbaren Energien sogar offener als der Kanton Luzern.»

Rigi ist aktuell nicht als Windkraftstandort vorgesehen

Dieser reagiert auf die Windradpläne auf der Rigi zurückhaltend. Die Strategie des Kantons Luzern sei es, das kantonale Ausbaupotenzial zu erreichen, ohne Gebiete wie die Rigi zu tangieren, die im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) stehen, sagt Paul Hürlimann, Abteilungsleiter Energie und Immissionen. «Sollte sich in den nächsten Jahren zeigen, dass mit diesen Gebieten die Ausbauziele nicht erreicht werden können, werden die Grundlagen nochmals evaluiert.»

