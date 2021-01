bildung Rigi Schule will sich vergrössern und zur Gesamtschule werden Seit dem Sommer 2019 gibt es auf Rigi Kaltbad wieder eine Rigi Schule. Auf das kommende Schuljahr soll sie erweitert werden. Susanne Balli 18.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lehrerin Jana Mumenthaler unterrichtet die Kinder in einer Jurte. Bild: Pius Amrein (Rigi Kaltbad, 15. Januar 2021)

Die Kinder, welche die Basisstufe der privaten Rigi Schule auf Rigi Kaltbad besuchen, toben im meterhohen Schnee. Das Besondere an der Rigi Schule ist, dass der Unterricht vorwiegend in der Natur stattfindet. Die Lernorte sind der Wald, der Berg und eine beheizte Jurte. Die ersten Schritte in der Mathematik zeigt Lehrerin Jana Mumenthaler den vier Kindern im Alter von sechs Jahren zum Beispiel anhand von Gegenständen wie Tannzapfen, Steinchen und Ähnlichem.

Nur wenn die Witterungsbedingungen es aus Sicherheitsgründen nicht zulassen, kann die Rigi Schule in einen Innenraum ausweichen. So war es aufgrund des starken Schneefalls beispielsweise am letzten Donnerstagabend noch nicht klar, ob die Kinder am Freitagmorgen draussen und in der Jurte sein können. Der Unterricht findet an vier (Halb-)tagen statt – je nach Alter der Kinder – und es wird auch gemeinsam Zmittag gegessen.

Lehrerin Jana Mumenthaler erzählt den Kindern eine Geschichte. Bild: PD

Altersdurchmischtes Lernen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse

Wenn die Rigi Schule im kommenden August zwei Jahre alt wird, soll sie nach Möglichkeiten vergrössert und zu einer Gesamtschule werden. Das heisst, Kinder ab der Kindergartenstufe bis zur sechsten Primarklasse sollen dann auf Rigi Kaltbad in einer Klasse altersdurchmischt unterrichtet werden. Jana Mumenthaler, Lehrerin der Rigi Schule, sagt: «Falls wir genügend Anmeldungen für 3.- bis 6.-Klässler erhalten, möchten wir mit der Gesamtschule im kommenden Schuljahr starten.» Andernfalls werde die Konzepterweiterung noch etwas aufwendiger gestaltet. «Für die vier Rigi-Kinder, die ich aktuell unterrichte, bräuchte es erst in eineinhalb Jahren eine Gesamtschule.»

Derzeit ist die Rigi Schule auf der Suche nach Familien. Einerseits sei es der Wunsch, dass die Rigi-Kinder individuell und in der Natur bis zur 6. Klasse weiterlernen können. Andererseits werde ein Umzug auf die Rigi mit einer Gesamtschule viel attraktiver für Familien. Mumenthaler sagt:

«Mit unserer Nachricht zur Erweiterung haben sich auch plötzlich mehr Familien für unsere Schule interessiert.»

Die Stelle für eine weitere Lehrperson sei bereits ausgeschrieben. «Wir haben schon einige tolle Bewerbungen erhalten sowie Gespräche geführt», sagt sie. An einer passenden Lehrperson werde das geplante Projekt also nicht scheitern.

Öffentliche Schule auf der Rigi ging im Jahr 2000 zu

Die Rigi Schule wurde im August 2019 eröffnet. Sie ermöglicht es Eltern, die auf der Rigi wohnen oder beruflich auf der Königin der Berge tätig sind, ihre Kinder vor Ort unterrichten zu lassen. Vorher gab es seit dem Jahr 2000 keine Schule mehr auf der Rigi. Die ehemalige öffentliche Schule musste damals aufgrund zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden.

Kinder der ehemaligen Rigi Schule, fotografiert im Jahr 1981. Bild: PD

Heute ist die Rigi Schule privat organisiert und verfügt über eine entsprechende Bewilligung des Kantons Luzern. Träger ist der Verein Rigi-Kinder, der für die Finanzierung, die Anstellungs- und Mietverträge zuständig ist.

Auch wenn der Unterricht hauptsächlich im Freien durchgeführt wird, hält sich die Rigi Schule laut Jana Mumenthaler an die Kompetenzen des Lehrplans. «Die Einhaltung des Lehrplans 21 ist auch Vorgabe des Kantons.» Sofern dies möglich ist, wird die Natur in allen Fächern eingebaut. Gelernt wird, wenn möglich, am echten Objekt. Ergänzt werden die Unterrichtseinheiten mit den obligatorischen Lehrmitteln, beispielsweise der Mathwelt im Mathematikunterricht.

Doch funktioniert eine Schule in der Natur auch für Kinder ab der 3. Primarstufe, wo der Umgang mit Computer und digitalen Hilfsmitteln in der heutigen Zeit im Unterricht bereits ein grosses Gewicht hat? Jana Mumenthaler sagt: «Gewisse Ideen diesbezüglich stehen schon in unserem Konzept, das aber noch konkretisiert werden muss, um dann auch eine Bewilligung beim Kanton erhalten zu können.» Die Kinder sollen viel mit eigenen Projekten arbeiten, Fremdsprachen sollen spielerisch erlernt werden, indem an einem Tag in Englisch beziehungsweise Französisch unterrichtet wird. Auch Arbeiten an Tablets sollen möglich sein, zum Beispiel für Naturbeobachtungen, Projektplanungen und Informationsbeschaffung. «Bereits jetzt werden die Kinder mit den Medien konfrontiert, sofern es zum Unterricht passt», sagt Jana Mumenthaler.

Naturkindergärten und -basisstufen im Trend?

In den letzten Jahren sind in der Schweiz mehrere Naturkindergärten und Naturbasisstufen entstanden, auch im Kanton Luzern, zum Beispiel in Meggen (siehe Kasten).

Meggen: Positive Erfahrungen mit der neuen Naturbasisstufe Die Gemeinde Meggen führt seit dem vergangenen August als erste öffentliche Schule im Kanton Luzern zwei Klassen als Naturbasisstufe. Kinder ab dem ersten (freiwilligen) Kindergartenjahr bis zur zweiten Klasse werden in diesen beiden Abteilungen vorwiegend im Freien sowie in einer beheizbaren Jurte unterrichtet. Carmen Holdener, CVP-Gemeinderätin Bildung/Jugend/Sport, sagt auf Anfrage: «Die Naturbasisstufe läuft bisher sehr gut und gemäss unserem Konzept. Die Kinder sind jeden Tag draussen, wenn es nicht gerade stürmt.» Es gebe bisher positive Rückmeldungen seitens der Schulleitung. «Wir haben wohl damit den Nerv der Zeit getroffen, denn das Interesse der Eltern ist gross. Wir mussten sogar Familien aus Platzgründen absagen», sagt Holdener. Das Angebot auszuweiten, stehe aber im Moment nicht zur Debatte.

Aldo Magno, Leiter Dienststelle Volksschulbildung, sagt: «Im Kanton Luzern ist zwar kein Trend in Richtung Naturpädagogik zu beobachten. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei gewissen Eltern das Bedürfnis nach Naturerfahrungen für ihre Kinder im Kontext einer zunehmend virtuellen Welt nachvollziehbar ist.» So erkläre sich auch, dass die Nachfrage in Meggen für die Naturbasisstufe gross sei. «Entscheidend bleibt, dass den Kindern daraus keine Nachteile erwachsen für die weiterführenden Schulen.»

Die private Rigi Schule hat laut Magno eine befristete Bewilligung für das Führen einer Basisstufe. Sollte die Schule eine Bewilligung für eine Gesamtschule erwirken wollen, müsste ein Gesuch eingereicht werden. Aldo Magno sagt:

«Und hier werden die Kriterien Lehrplankonformität, Vertrauenswürdigkeit des Trägers und die Qualifikation des Lehrpersonals seitens Kanton überprüft.»

Trägerverein sucht Sponsoren

Für das geplante Projekt einer Gesamtschule braucht die Rigi Schule nicht nur eine Bewilligung, sondern der Verein Rigi-Kinder ist auch noch auf der Suche nach Sponsoren. «Grundsätzlich brauchen wir nicht viel mehr Geld als bisher. Je nach Pensum werden es die Lohnkosten sein, aber durch mehr Kinder käme auch mehr Geld rein», sagt Jana Mumenthaler.

Heute kostet die Rigi Schule für Eltern, die auf der Rigi wohnen, pro Monat 500 Franken. Eltern für Kinder der umliegenden Seegemeinden würden 800 Franken pro Monat berappen und jene aus anderen Gemeinden 1000 Franken. Doch laut Mumenthaler sollen die Tarife künftig angepasst werden. «Wir möchten auch umliegenden Gemeinden ein Schulgeld von 500 Franken pro Monat ermöglichen.»

Kinder der Rigi Schule spielen gemeinsam mit Lehrerin Jana Mumenthaler draussen im Schnee. Bild: Pius Amrein (Rigi Kaltbad, 15. Januar 2021)

Infos: www.rigischule.ch