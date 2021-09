Mit der Charta 2030 einen schonungsvollen Umgang mit der Rigi

Rigi «Wir möchten gemeinsam an einem Tisch sitzen»: Das Gremium bespricht die Zukunft der Königin der Berge Die Charta verpflichtet zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der Rigi. Doch was heisst das konkret? An der ersten Konferenz vom Wochenende wurde auf der Rigi Staffel informiert, diskutiert und mitgestaltet. Kathrin Brunner Artho 25.09.2021, 22.38 Uhr

Es ist ein grosses Thema: die Rigi und ihre Zukunft. Für Aufsehen sorgte die Rigi Plus AG und die Rigi Bahnen AG, als sie im April 2016 einen Plan für die Zukunft des Rigi-Tourismus erstellten. Darin aufgeführt waren Ideen wie eine Besucherplattform auf dem Sendeturm, ein «Schweizer Bergdörfli» mit einer Schaukäserei, eine Baumhüttenwelt und eine Schokoladenherstellung. Dieser Masterplan wurde nicht in allen Kreisen begrüsst, was zur Folge trug, dass im Herbst 2017 die Petition «Nein! Zu Rigi-Disney-World »ins Leben gerufen wurde.

Die Rigi Bahnen AG begrüsst neue Energie und plant die Sanierung der Wegnetze. Bild: Keystone

Nach langen Diskussionen und vielen Treffen verabschiedete die IG Rigi, die Rigi Seilbahn AG, Rigi Plus sowie die Gemeinden Vitznau und Weggis die Charta «Rigi 2030». Darin festgehalten sind die Grundsätze, nach denen die Verantwortlichen künftig handeln möchten. Es stehen einzelne Punkte auf der Charta, die in jeweiligen Etappen bis 2030 erreicht werden sollen. Mit dieser Charta verpflichtet sich das Gremium für eine nachhaltige Entwicklung, die auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft Rücksicht nimmt.

Doch, was wollen die Verfasser mit der Charta erreichen? Welche Punkte sollen wie angegangen werden? Wie wird das Zusammenspiel zwischen Ökologie und Wirtschaft aussehen? Um diese Fragen zu beantworten, lud die Rigi AG am Samstag, 25. September, ein. Rund 50 Anwohner und Interessenten trafen sich im Eventzelt auf der Rigi Staffel.



Mit Solaranlagen soll Energie gewonnen werden

Im Zentrum der Charta stehen vor allem drei Punkte: die Ökologie, die Wirtschaft und die Gesellschaft der Rigi. Erneuerbare Energien sollen auf der Rigi vermehrt zum Zuge kommen. Bereits jetzt sind auf privaten Dächern und Fassaden Solaranlagen anzutreffen, erklärt Martin Gehrig, Präsident der IG Rigi Kaltbad First. «Das ist sehr gut und entlastet den hohen Stromverbrauch der Rigi». Da die Königin der Berge meistens oberhalb des Nebels liegt, ist Solarenergie die geeignetste Energiegewinnung. Windwerke würden die Natur zu sehr belasten und bei Sturm bilden Windwerke eine grosse Gefahr. «Wichtig ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Jeder kann und soll seinen Beitrag leisten», sagt Gehrig. Er nimmt nicht nur private Haushalte, sondern auch die Gastronomie in die Pflicht. Vorreiter dieser Veränderung ist das Hotel Edelweiss, dessen Dach mit Solaranlagen versehen ist.

Nebst Energie und Umwelt wurde auch über die Wirtschaft gesprochen. Die Rigi AG möchte in Zukunft die Anzahl Gäste regulieren und auch auf deren Bedürfnisse besser eingehen. Vorgesehen seien in diesem Zuge eine enge Zusammenarbeit mit den Landwirten und Anwohner der Rigi. Es sollen natürliche Produkte in den Hotels und Restaurants verkauft werden. Es könnte beispielsweise Käse aus der Bergregionen angeboten werden, schlägt Züst vor.

«Die Schweizerwertigkeit steht und bleibt im Zentrum.»

Ein grosser Wirtschaftsfaktor spielt auch der Tourismus. Die Rigi ist bekannt für ihre szenischen Sonnenuntergänge und ihre Aussicht auf die umliegende Region. Daher ist es kein Geheimnis, dass viele Wanderer einen Abstecher auf die Rigi machen. Laut Charta soll das Kulturerbe bewahrt und weiterentwickelt werden. Daher stünden nur kleine Eingriffe zur Debatte, etwa die Sanierung des Wegnetzes um und zur Rigi. Die Baueingaben seien für dieses Projekt schon eingereicht worden, sagt der Direktor der Rigi Bahnen AG Frederic Füssenich. Wird die Sanierung bewilligt, starten die Arbeiten im Mai 2022. Anschliessend sieht die Rigi Bahnen AG ein separates Projekt für den Sendeturm der Rigi vor. «Es soll keine Überszenierung geben. Die Schweizerwertigkeit steht und bleibt im Zentrum», so Füssenich.



Mit dem Anlass auf der Rigi Staffel erhofft sich das Gremium einen offenen Diskurs. «Wir brauchen das Feedback», sagt Jeanine Züst, Geschäftsführerin der Rigi AG, denn Feedback und konstruktive Kritik bringe das Projekt weiter voran. Gemeinsam mit dem Gremium erarbeitet sie die Charta 2030. Diese sei verpflichtend, die einzelnen Projekte aber noch anpassbar. Sie sagt: «Wir möchten gemeinsam an einem runden Tisch sitzen.»

Um die Veränderungen zu überwachen, werden laufend Projektsteckbriefe und Bewertungen erstellt. Eine Zwischenevaluation, im selben Rahmen wie das Treffen auf der Staffel, soll im Jahre 2022 erfolgen.