Rigibahn Wie die erste Bergbahn Europas vor 150 Jahren «die Welt in Staunen setzte» – und es noch heute tut Am 21. Mai 1871 wurde die Vitznau-Rigi-Bahn eröffnet. Eine Pionierleistung, welche den Weg für den modernen alpinen Tourismus ebnete. Es ist aber auch eine Geschichte über geplatzte Träume, aufmüpfige Gastarbeiter und Zoff zwischen Luzern und Schwyz. Niels Jost 19.05.2021, 05.00 Uhr

Ein «trübes Gesicht» habe der Himmel gemacht, an jenem Sonntag, als das Dampfschiff um 11 Uhr in Vitznau gelandet sei. Doch davon liess sich die Festgesellschaft nicht beirren. Vielmehr schenkte sie der «reich dekorierten» Bahnstation ihre Aufmerksamkeit und war darauf bedacht, sich in der Restauration für «die gefährliche (!) Reise zu stärken».

So hat das «Luzerner Tagblatt» vor 150 Jahren die Jungfernfahrt der Rigibahn umschrieben. Am 21. Mai 1871 wurde die Zahnradbahn nach Rigi Staffelhöhe eröffnet, als erste Bergbahn Europas. Die geladenen Gäste schienen der Sache aber nicht ganz getraut zu haben. Als ein «schriller Pfiff» ertönt sei, habe man sich auf die «schwindlige Reise» gemacht. «Ja, schwindlig ist sie wohl, diese 25-prozentige Steigungsfahrt», hiess es im «Tagblatt» weiter, «und dennoch erhält der Reisende in den geschmackvoll gebauten Wagen sehr bald das Gefühl vollständiger Sicherheit, sodass er mit ungestörtem Behagen die Naturwunder betrachtet, die sich allmälig dem entzückten Auge erschliessen.»

Eine der ersten Dampflokomotiven der Vitznau-Rigi-Bahn um 1890. Bild: PD/Rigi Bahnen AG

Der Artikel zeigt, dass die Rigi schon damals Begeisterung auslöste. Die Aussicht auf die Alpen, das Mittelland und den Vierwaldstättersee lockte früh Reiselustige an – lange bevor Dampflokomotiven den Berg hoch rollten.

Um 1800 bereits 15'000 Pilger pro Jahr

Die erste Kapelle samt Hospiz wurde Ende des 17. Jahrhunderts auf der Rigi erstellt. Die dortigen Quellen lockten um 1800 bereits 15'000 Pilger pro Jahr an; die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten stieg. 1816 öffnete schliesslich das erste Berggasthaus auf Rigi Kulm, weitere folgten.

Das Hotel Schreiber, erbaut von 1872 bis 1875, steht sinnbildlich für den touristischen Aufschwung auf dem Berg. Bild: PD/Rigi Bahnen AG

Die Touristen kamen vornehmlich aus England. Sänften- und Lastenträger führten die noblen Gäste auf den 1798 Meter hohen Gipfel, von wo aus sie in gebührendem Abstand die Alpen bewundern konnten, die noch immer eine gefährliche Aura besassen. Weil sich die Gipfel zum Sonnenaufgang am schönsten präsentierten, boten die Gastgeber schon früh ein regelrechtes Touristenprogramm an, mit Alphornklängen als Wecker und einem Aussichtsturm auf Rigi Kulm.

Der Besuch des Sonnenaufgangs inklusive Aussichtsturm wurde schon früh zum Massenerlebnis auf Rigi Kulm. Bild: PD/ Zentralbibliothek Luzern

Mitte des Jahrhunderts reisten jährlich bis zu 40'000 Touristen auf die Rigi. Der Andrang stiess schon damals auf Kritik. Das «Tagblatt» schrieb 1868: «Der Rigi ist so überfüllt jeden Tag und besonders abends, dass man häufig keinen Platz mehr findet.»

Sänften- und Lastenträger führten schon im 19. Jahrhundert noble Gäste auf den Berg. Die damalige beschwerliche Reise wurde immer wieder nachgestellt, wie hier im Jahr 1987. Bild: PD/Keystone

Nur die USA waren schneller mit einer Bergbahn

Zu dieser Zeit war man bereits bestrebt, die Rigi per Bahn zu erschliessen. Die entscheidende Rolle spielte Niklaus Riggenbach. Geboren im Elsass, aufgewachsen in Basel, leitete der gelernte Mechaniker später in Deutschland den Bau von Lokomotiven und war auch im Schweizer Bahngeschäft tätig. Schon früh hatte er die Idee eines Zahnradsystems, mit dem steilere Strecken bewältigt werden sollten.

Der Erfinder des Zahnradsystems und Kopf hinter der ersten Rigibahn: Niklaus Riggenbach. Bild: PD/Rigi Bahnen AG

Doch schon vor ihm hatte der Winterthurer Architekt Friedrich Albrecht in den 1860er-Jahren die Idee für eine Ballonbahn von Immensee auf Rigi Kulm. Obwohl die Pläne durchdacht waren, stiessen sie auf wenig Beachtung.

So hätte die Ballonbahn auf Rigi Kulm aussehen sollen: Die Gondeln wären in einer Schiene geführt und von Luftballonen getragen worden. Bild: PD/ Zentralbibliothek Luzern

Riggenbach erging es zunächst nicht anders. Als aber 1869 die weltweit erste Zahnradbahn auf den Mount Washington in den USA fuhr, ging es plötzlich schnell: Noch im selben Jahr erhielt der damals 52-Jährige vom Bund und Kanton Luzern die Konzession, das Aktienkapital von 1,25 Millionen Franken kam nach wenigen Stunden zusammen.

Unklar war, ob die Bahn von Vitznau oder Weggis aus starten soll. Die Weggiser hatten aber kein Interesse, sie fürchteten eine Konkurrenz zu ihren Trägern und Pferdehaltern – ein fataler Fehler, denn diese waren nach der Eröffnung der Bahn nicht mehr gefragt.

Polizei muss Arbeiterrevolte bändigen

Der Bahnbau schritt zügig voran. Von morgens um 4 bis abends um 10 Uhr pickelten und sprengten sich bis zu 600 Gastarbeiter durch das Gestein. Auch sonntags ruhten die Arbeiten nicht. Dabei kam es immer wieder zu Unfällen.

Für den Bau der Rigibahn schufteten viele Gastarbeiter; Aufnahmen gibt es nur wenige. Bild: PD/ Zentralbibliothek Luzern

Auch mit der Dorfbevölkerung krachte es. 1870 wurde bei einer Schlägerei in Vitznau ein Restaurant zerstört. Vier Jahre später, beim Bau der Rigi-Scheidegg-Bahn, kam es zu einer Revolte. Die Arbeiter, alle mit Prügeln bewaffnet, verlangten ihren Lohn. Als ein Polizeidiener die Meute besänftigen wollte, wurde ihm mit einer Schaufel eins übergebraten. Er floh.

Niklaus Riggenbach kümmerten die Büezer wenig. Der Ingenieur galt als herrisch und autoritär. Es überrascht daher kaum, dass die Rigibahn ausgerechnet am 21. Mai eröffnet wurde – an seinem Geburtstag. Die Reaktionen waren euphorisch.

Die Drehscheibe bei der Station Vitznau ging 1871 in Betrieb; diese Aufnahme stammt ungefähr von 1890. Bild: PD/Rigi Bahnen AG

Die Wiener «Neue Freie Presse» schrieb: «Der Bau ist ein so kühner und dabei so leichter und luftiger, dass man manche Momente glaubt, zwischen Himmel und Erde zu schweben.» Die «Alpenpost» verkündete, «das geniale Werk, das die Welt in Staunen setzte» sei nun beendet und «ziehe eine wahre Völkerwanderung nach sich». Tatsächlich stieg die Besucherzahl im Eröffnungsjahr auf 60'000, drei Jahre später knackte sie die 100'000er-Marke.

Schwyzer benachteiligen Luzerner

Das florierende Geschäft blieb auf der anderen Seite des Berges nicht unbemerkt. 1870 bewilligte der Schwyzer Kantonsrat die Strecke Staffelhöhe–Kulm. Die Konzession erhielt aber nicht die Vitznauer Rigibahn, sondern ein Komitee aus Arth. Dieses beauftragte Riggenbach für den Bau der kurzen Strecke auf den Gipfel, verpachtete sie nach der Fertigstellung 1873 jedoch umgehend an die Vitznauer – ein Hohn für die dortigen Pioniere. Der Pachtzins sorgte später immer wieder für Diskussionen.

Zu Beginn stand immer ein Bremser auf dem Dach der Bahnen. Er konnte sofort reagieren, wenn zum Beispiel eine Kuh auf den Gleisen stand. Bild: PD/ Zentralbibliothek Luzern

Die Schwyzer bauten in der Folge die Bahnlinie bis nach Arth am See aus. Diese Strecke (ab Goldau) war es auch, welche ebenso Geschichte schrieb, als sie 1907 als erste Normalspur-Zahnradbahn der Welt elektrifiziert wurde.

Die Strecke von Arth (hier die Kräbelwand) war zu Beginn steil abfallend; heute erscheint sie dank Bäumen und Sträuchern weniger furchteinflössend. Bild: PD/Martin Horath

Luxus weicht einfachen Chalets

Der Aufschwung währte allerdings nicht lange. Während des Ersten Weltkriegs brachen die Frequenzen ein. Auf die glamourösen Hotels folgten einfachere Chalets, die als Ferienwohnung genutzt wurden und noch heute das Ortsbild von Kaltbad prägen.

Die früheren, glamouröseren Zeiten waren nach den Weltkriegen vorbei. Bild: PD/Rigi Bahnen AG

In den 1950er-Jahren verblasste der Glanz der Rigi endgültig, Hotelbetten gab es kaum mehr – nur die Frequenzen der Bahnen stiegen. An mehreren Orten waren kleine Luftseilbahnen entstanden, nur in Weggis gab es keine. Als sich ein Komitee der Sache annahm, opponierten die Vitznauer und Arther. Letztere unterlagen mit ihrer Einsprache schliesslich 1966 – vor dem Bundesrat. Zwei Jahre später konnte die Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad den Betrieb aufnehmen.

Die Luftseilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad wurde 1968 eröffnet. Bild: PD/Rigi Bahnen AG

Es musste aber nochmals über ein Jahrzehnt vergehen, ehe sich die beiden Betriebe von Vitznau und Arth-Goldau annäherten. In den 80ern arbeiteten sie zunächst im Marketing und Baudienst zusammen, bis 1992 ein Meilenstein erreicht wurde: die Fusion zur heutigen Rigi Bahnen AG. Ein Relikt alter Grabenkämpfe besteht allerdings noch heute: Der Sitz der Gesellschaft ist in Arth, jener des Direktors in Vitznau.

