Theater: Igi Bühler stellt eine Arztpraxis auf den Kopf

Theater Willisau / Gisikon Risiken und Nebenwirkungen sind bei diesem Stück ausdrücklich erwünscht In «Der Nächste bitte!» stellt der schrullige Igi Bühler eine Arztpraxis auf den Kopf. Das Gaudi ist garantiert. Aufführungen gibt es in Gisikon und Willisau. Yvonne Imbach 23.09.2022, 16.31 Uhr

Hinter der Kunstfigur Igi Bühler steckt der Krienser Patrick Degen, der dem skurrilen Rentner seit über zehn Jahren seinen typischen hyperaktiven und stets missmutigen Charakter einhaucht. Seine Fans kommen mit dem neuen Schwank «Der Nächste bitte!» in den Genuss des mittlerweile siebten abendfüllenden Programms. Dieses Mal bringt Igi Bühler die Arztpraxis von Doktor Pickel ganz schön durcheinander.

Igi Bühler (rechts) ist Stammpatient in einer kleinen Arztpraxis. Bild: Dominik Wunderli (Gisikon, 20. September 2022)

Der «Halbgott in Weiss» und seine ihn anbetende Angestellte Sandra empfangen in der kleinen Praxis vor allem Stammpatienten. Täglicher Besucher ist Igi Bühler, der jedes Mal ein neues Leiden hat und sich der Herausforderung einer Urin­probe stellen muss. Wasser lösen auf Kommando wird zum Gaudi für das Publikum, denn ohne Igis Grimassen läuft nichts.

Das Aus für die Praxis droht

Der Praxis wiederum steht das Wasser bis zum Hals, die vorgegebene Patienten-Quote für die weitere finanzielle Förderung wird nicht mehr erfüllt. Deshalb soll die Unterstützung gestrichen werden, was das Aus für die Praxis bedeuten würde. Zusammen mit dem Team und ­einigen anderen schrägen Patienten will Igi Bühler die Praxis retten. Wo soll er denn sonst ­jeden Morgen hingehen? Neue Behandlungsmethoden werden ­erfunden, was sich herumspricht. Tatsächlich kommen neue ­Patienten, das totale Chaos bricht aus.

Szene aus «De nöchschti bitte» Bild: Dominik Wunderli (Gisikon, 20. September 2022)

Gute zwei Stunden präsentiert das sechsköpfige Ensemble Gag auf Gag, überraschende Wortspiele, schräge Situationen und immer neue Figuren. Mit Patrick Degen stehen die Schauspielenden Barbara von Holzen, Melanie Schütz, Roger Wicki, Stefan Schärli sowie der Profi-Bauchredner Roli Berner auf der Bühne. Sie alle beweisen Wandelbarkeit in mehreren Rollen und sehr viel komödiantisches Talent. Muskelkater in den tiefen Bauchmuskeln nach dem Klamauk in drei Akten ist ausdrücklich als Nebenwirkung erwünscht. Das Publikum darf das Risiko von neuen Lachfältchen gerne eingehen, denn Lachen ist bekanntlich gesund. (imy)

Aufführungen bis 15. Oktober, Gasthof Tell, Gisikon. Ab 19. bis 22. Oktober, altes Rathaus, Willisau. Tickets: www.herrigi.ch