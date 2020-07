Risikopatient kurz vor der Pension – für den Luzerner Primarlehrer fällt die persönliche Verabschiedung von den Kindern aus 43 Jahre war Kurt Felder Primarlehrer. Nun verlässt er sein Schulzimmer, aus dem er in acht Kantone sieht. Neben Kurt Felder werden 154 weitere Lehrpersonen im Kanton Luzern pensioniert. Natalie Ehrenzweig 03.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Primarlehrer Kurt Felder beim Schulhaus Wartegg, wo er unterrichtete. Nadia Schärli,

Luzern, 22. Juni 2020

Eigentlich wollte Kurt Felder Physik studieren. Das Interesse an Physik brachte ihn zum Orgelspielen, und durch die Musik kam er ans Lehrerseminar in Luzern. «Ausserdem hatte ich recht ausgeglichene Talente. Und als Primarlehrer kann man viele Talente ausleben», sagt der Luzerner. Dass er Lehrer wurde, überrascht auf den zweiten Blick nicht: Bereits sein Vater und sein Grossvater waren Lehrer und unterrichteten sogar eine Zeit lang Tür an Tür im gleichen Schulhaus.

Wenn Kurt Felder auf dem fast leeren Areal des Schulhaus Wartegg in Luzern über seine Leidenschaft fürs Unterrichten spricht, leuchten seine Augen. «Ich habe die Arbeit mit jungen Menschen geliebt. Ihre Spontaneität, ihre ungefilterten Fragen und verschiedenen Interessen – deshalb wollte ich auch nie einen anderen Beruf ergreifen. Ich habe viel zu gern unterrichtet. Und das von einem Schulzimmer aus, aus dem ich über den See und in acht Kantone sehe», schwärmt er. Doch nun bricht für ihn eine neue Zeit an: Kurt Felder wird pensioniert.

Individueller Unterricht ist schon seit 40 Jahren Thema

In den 43 Jahren, in denen Kurt Felder unterrichtete, hat sich die Schule verändert. «Es gab immer wieder Trends, die auch von Fachleuten kritisch diskutiert wurden. Früher hatten wir nur Frontalunterricht – der wird jetzt hinterfragt. Doch auch von der Individualisierung des Unterrichts haben wir schon vor 40 Jahren geredet. Nun reden wir darüber, wie wir es machen sollen», sagt er. Heute sei die Schule aber allgemein viel achtsamer gegenüber den Kindern als früher, findet er: «Das ist ein Riesenschritt. Wir helfen den Kindern dabei, herauszufinden, wo ihre Neigungen und Begabungen liegen.»

Die Arbeitslast sei nicht unbedingt gestiegen. «Sie hat sich einfach verschoben. Früher habe ich sehr viel korrigiert. Heute führen wir dafür viele Gespräche. Es gefällt mir, dass wir bei den Kindern auf Ressourcen fokussieren», betont Kurt Felder. Die Einführung der Schulsozialarbeiter und die Arbeit im Team seien erleichternd für den Lehrer gewesen:

«Heute eskalieren bei uns die Konflikte nicht mehr so. Doch Schulreformen sind immer auch Aufbruchphasen, die viel Energie brauchen, die dann im Unterricht manchmal fehlt.»

In den letzten Monaten war nicht nur die Energie von Kurt Felder, sondern auch die Flexibilität und Erfahrung durch das Homeschooling während des Corona-Lockdowns sehr gefragt. «Die Informatik war bei uns gerade parat. So können zum Beispiel alle unsere Kinder von der Stadt das Office runterladen», erzählt er. Begeistert ist der Lehrer vom selbstorganisierten Lernen der Kinder. Darin und in den kreativen Aufgaben sieht er auch eine Chance für die Zukunft. «Etwa drei Viertel der Schülerinnen und Schüler haben das toll gemacht», schätzt er. Für einige sei die Zeit aber schwierig gewesen. «Es gab solche, die sehr schwer erreichbar waren.»

Inzwischen gehen die Kinder wieder in die Schule. Doch Kurt Felder nicht. Vor einem Jahr musste er sich einer Herzoperation unterziehen. «Ich habe dann in der Luzerner Zeitung gelesen, dass ich zu den Risikopatienten gehöre. Die Ärzte haben mir deshalb verboten, vor den Sommerferien nochmals zur Schule zu gehen», bedauert er. Angst habe er allerdings keine gehabt. «Mein Risiko ist ja beeinflussbar mit Abstand halten, Hygiene, mir nicht ins Gesicht fassen, und ich habe meine Frau einkaufen lassen», sagt er schmunzelnd.

Mehr Zeit für Astronomie und Orgelspiel

Die Pensionierung im Sommer 2020 hat sich der 63-Jährige aber anders vorgestellt. «Ich vermisse den Kontakt zu den Kindern schon. Ich höre zum Beispiel noch die Kurzvorträge der Kinder oder ich führe ein Mathethema ein. Ausserdem stelle ich einen Jahresrückblick zusammen», erzählt er etwas wehmütig. Einige Kinder besprechen sich auch mit ihm, wenn es um die Organisation eines Klassenfestes geht. Kurt Felder:

«Ich muss das jetzt halt akzeptieren, dass ich die Kinder nicht mehr richtig verabschieden kann.»

Doch er werde an der Abschlussausstellung, die im Freien stattfindet, anwesend sein.

Ein Leben ohne Schule kann sich Kurt Felder irgendwie nicht vorstellen. «Doch ich habe zwei grosse Leidenschaften: die Astronomie und das Orgelspielen. Dafür werde ich jetzt mehr Zeit haben, denn diese Hobbys haben in den letzten Jahren etwas gelitten.» Und er habe fünf Kinder und ein Enkel, mit denen er mehr Zeit verbringen wolle. «Ich freue mich, meine Tage selbst gestalten zu können. Das ist ganz neu für mich», betont er – und begrüsst zwei Schüler, die sich freuen, ihn zu sehen.

Diese Lehrerinnen und Lehrer werden verabschiedet Nachdem in den vergangenen Jahren die Gesamtzahl der Pensionierten bis auf den Höchststand von 253 geklettert war – im Jahr 2018 –, geht die Zahl nun wieder zurück und wird sich für die kommenden Schuljahre schätzungsweise in der Grössenordnung des aktuellen Jahres einpendeln. 155 Lehrpersonen, Schulleitungsmitglieder, Fachpersonen Schuldienste und Tagesstrukturen gehen im Kanton Luzern Ende Schuljahr in Pension. Es sind dies: Bruno Amrhein, Elisabeth Amrhein-Flück, Bea Amstad-Süess, Markus Angehrn, Anita Anliker-Schön, Eveline Anthamatten, Ruth Bättig, Monika Baumeler, Marion Berg, Markus Berger, Helmut Blaschke, Ursula Blättler, Marie-Theresia Blum Fellmann, Christoph Boos, Lucia Borgula, Werner Bösiger, Lea Brun-Müller, Annemarie Bucheli, Luzia Bucher, Marie-Theres Bucher, Rita Bucher, Claudia Buchmann, Felix Caduff, Rita Cavegn, Reiner Christen, Irene Christen Kuhn, Andrea Cometti, Trix Dettling, Lisbeth Dietsche, Ruth Dissler, Edi Duner, Isabelle Dupasquier, Rosmarie Duss, Castor Eggermann, Barbara Egli, Konrad Elmiger, Hannes Ernst, Matthias Estermann, Susanne Felber, Kurt Felder, Adolf Feldmann, Franz Fuchs, Helga Furrer Bieri, Ruth Geisseler, Daniel Gisler, Beatrice Gmür, Ursula Gollmann, Marianne Graber, Marlis Graf-Graber, Doris Grossmann, Beat Gygax, Annelies Hagmann Bucheli, Elisabeth Halter, Helgrid Hammesfahr Schofield, Bernadette Hofstetter, Marianne Horat, Dieter Huez, Maria Hug, Otto Hunkeler, Ruth Husmann Meili, Christa Huwyler, Esther Huwyler-Arnold, Daniela Jäggi-Scherer, Walter Jossen, Markus Käch, Daniel Kammermann, Georges Kammermann, Annelies Käppeli, Danièle Kaufmann, Walter Kaufmann, Magy Kern, Claudia Kiener, Regula Knüsel-Schmid, Ruth Koller-Karnowski, Claudia König, Esther Konopka, Bruno Krummenacher, Ruth Kunz, Thomas Küttel, Daniel Lauk, Edith Leisibach, Maria Bernadette Leuppi, Beat Lipp, Patrizia Lörtscher, Karl Lötscher, Rosmarie Lussi, Alice Lustenberger, Sibylla Marbach, Ann Marfurt-Schaller, Sabine Mangold, Esther Marberger-Portmann, Loredana Markowitsch, Andreas Mehr, Barbara Meier-Küng, Beat Meyer, Josefine Michel, Ursula Montagano, Christa Moser Christen, Yvette Moser, Alfred Muff, Marianne Mühlebach, Carla Müller Gyr, Edith Muri-Bättig, Agatha Muther, Werner Naef, Rita Obergfell, Priska Oberli, Margrit Pfister, Franz Portmann, Olivier Prince, Rolf Probst, Margeritha Richter, Daniela Roos, Bernadette Roth, Robert Ruckli, Vreni Schärli, Marianne Schebath, Christine Schmid-Maibach, Rosa Schmidli, Markus Schneider, Gerda Schumacher, Heidi Schüpbach, Bernadette Schürmann Koch, Monika Schybli, Christine Seyffer, Esther Simmen, Rigo Söder, Thomas Söder, Kaspar Sommerhalder, Astrid Sprenger-Kaufmann, Jerzy Sromicki, Esther Stadelmann, Monika Steiger-Bürli, Andrea Steinegger, Armin Steiner, Brigitta Tamara Steiner, Judith Strassmann, Helen Suter, Jacqueline Theiler, Regula Unternährer, Rolf Villiger, Albert Vogel, Andreas Vögtli, Yvonne Volken Wiprächtiger, Hans-Peter Wandeler, Irma Wechsler, Christina Weisshaupt, Bernadette Wernas-Käch, Kilian Wigger, Eugen Wildhaber, Verena Winiger-Inhelder, Margrith Wüest-Wolfisberg, Judith Wullschleger, Margrit Wüthrich und Silvia Wyss.

Die offizielle Feier und Würdigung der 155 Personen durch Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann im Gemeindesaal Meggen findet am 19. August statt.