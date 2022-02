100 Mitglieder der katholischen Landeskirche Luzern still gewählt

Röm.-kath. Landeskirche Luzerner Kirchenparlament still gewählt Die 100 Mitglieder der Synode sind in stiller Wahl gewählt worden. 14.02.2022, 16.54 Uhr

Die Synodalen der reformierten Landeskirche des Kantons Luzern bei der Wahl der neuer Synodalratspräsidentin im Jahr 2020. Bild: Dominik Wunderli

Die Urnenabstimmung im Kanton Luzern für die Wahl der Mitglieder des Kirchenparlaments ist abgesagt. Die 100 Mitglieder seien in stiller Wahl gewählt worden, teilt die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern mit. Bis Ablauf der Eingabefrist am Montagmittag lagen nicht mehr und nicht weniger Kandidaturen vor, als Sitze zu vergeben sind. Die Synode ist zusammengesetzt aus 14 geistlichen und 86 Laienmitgliedern. Die neue Legislaturperiode für die Amtsdauer 2022 bis 2026 beginnt am 1. Juni. Das neue Parlament kommt am 15. Juni zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Ebenfalls am Montag abgelaufen ist die Eingabefrist für die Kirchenräte und Rechnungskommissionen in den Kirchgemeinden. Die Resultate werden laufend unter www.lukath.ch publiziert. Gewählt wurde in 80 der 83 Kirchgemeinden. In Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach laufen Fusionsverhandlungen. Kommen diese bei der Urnenabstimmung am 15. Mai zu einem positiven Abschluss, finden die Wahlen für die neue, fusionierte Kirchgemeinde später im Jahr statt. (cgl)