Römerswil Informationsanlass zu kommunaler Urnenabstimmung 02.03.2022, 21.17 Uhr

Am 4. Mai um 19.30 Uhr orientiert der Gemeinderat über die kommunale Urnenabstimmung am 15. Mai sowie über laufende Gemeindegeschäfte. Die Einladung erfolgt mit Zustellung der Abstimmungsbotschaft an alle Stimmberechtigten Ende April.