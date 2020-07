Roger Wicki gab den Luzerner Alters- und Pflegeheimen eine Stimme – nun gibt es beim Präsidium von Curaviva einen Wechsel Während zwölf Jahren hat sich Roger Wicki für die Luzerner Alters- und Pflegeheime eingesetzt. Nun tritt er als Verbandspräsident zurück. Roseline Troxler 01.07.2020, 05.00 Uhr

Roger Wicki im Gespräch mit Bewohnerinnen des Hauses für Pflege und Betreuung Seeblick in Sursee. Bild: Boris Bürgisser (24. Juni 2020)

Rochade beim Heimverband Curaviva Luzern: Alle drei Vorstandsmitglieder treten nach langjähriger Verbandsarbeit zurück (siehe Box). Roger Wicki gibt das Präsidium nach zwölf Jahren ab. Der 56-Jährige sagt: «Es ist Zeit für junge Kräfte. Themen wie die Digitalisierung oder die integrierte Versorgung gilt es im Verband nun noch verstärkt anzugehen.» Besonders freue er sich, dass nun zwei Frauen im Vorstand vertreten sind. Wicki betont:

«Ein starker Verband wird mit der demografischen Entwicklung noch wichtiger.»

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kanton, den Gemeinden, den Krankenkassen und anderen Verbänden sei entscheidend.

Diese Personen wurden in den Vorstand gewählt Der Verband Curaviva Luzern wird ab Juli 2020 von Christian Arnold, Betriebsleiter Pflegewohngruppe Buttisholz, präsidiert. Erika Stutz, Geschäftsleiterin Residio AG Hochdorf, Nadja Rohrer, CEO Betagtenzentren Emmen AG, und Raymond Neumann, Geschäftsführer Chrüzmatt Hitzkirch, komplettieren den Vorstand. Sie folgen auf Roger Wicki, Noldi Hess und Beat Demarmels, welche gemeinsam 50 Jahre im Verband vertreten waren. Mitglieder von Curaviva Luzern sind alle 68 Alters- und Pflegeheime des Kantons Luzern, welche zusammen 5085 Pflegebetten bereitstellen. (rt)

Eigentlich hätte Wickis Nachfolger Christian Arnold bereits im Mai übernehmen sollen. Doch wegen der Coronapandemie waren die Alters- und Pflegeheime besonders gefordert. Wicki, der in Luzern lebt, hatte sich bereit erklärt, bis zu einer gewissen Beruhigung der Lage zu bleiben. «Die Pandemie war vor allem zu Beginn, wo es an Schutzausrüstung fehlte, eine Herausforderung», so Wicki. Einschneidend sei für die Bewohner das Besuchsverbot gewesen, das inzwischen gelockert wurde. Masken gehören im Haus für Pflege und Betreuung Seeblick in Sursee inzwischen nicht mehr überall zum Alltag. Roger Wicki leitet das Pflegeheim gemeinsam mit Elke Hönekopp. «Die Co-Leitung hat mir erst ermöglicht, mein Amt als Präsident von Curaviva Luzern in dieser Intensität auszuüben.»

Respekt vor der Arbeit in der Pflege

Wicki blickt nicht nur wegen Corona auf eine intensive Zeit zurück. «In den letzten Jahren haben sich die Luzerner Altersheime mehr und mehr zu Pflegeheimen entwickelt.» Die Heimbewohner werden älter, benötigen aber mehr Pflege. Die Komplexität der Arbeit von Fachleuten Pflege und Gesundheit sei gestiegen. Besonders Abgänger der höheren Fachschulen fehlen. Für Wicki ist es daher zwingend, dass die Rahmenbedingungen attraktiver werden. «Ich habe grossen Respekt vor Personen, die in der Pflege arbeiten, die rund um die Uhr im Einsatz sind und manch Leid aushalten müssen.»

Es werde immer schwieriger, Personal zu finden. «Wenn ich heute eine KV-Stelle ausschreibe, erhalte ich über 100 Bewerbungen, bei einer Stelle in der Pflege sind es weniger als eine Handvoll.» Die Ausbildung werde noch wichtiger. Deshalb stehe er auch hinter dem Bonus-Malus-System, mit welchem der Kanton Heime und Spitex-Organisationen belohnt, die viele Ausbildungsplätze anbieten und solche zu Maluszahlungen verpflichtet, die unter dem geforderten Wert sind. Laut Wicki müsse sich auch die Verweildauer im Beruf erhöhen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern.

«Beim Personal droht in den nächsten Jahren ein Engpass. Die Babyboomer werden allmählich zu Pflegefällen. Den Peak erwarte ich in 20 bis 30 Jahren.»

Als Präsident bei Curaviva Luzern war Roger Wicki auch stark in die kantonale Versorgungsplanung involviert. Dabei wird definiert, welche Region wie viele Pflegebetten anbietet. Zu Beginn des Präsidiums gab es regelmässig zu wenige Betten und Wicki hat in Zusammenarbeit mit Kanton, Gemeinden und Spitälern eine Überbrückungspflege organisiert. «Ganz anders sieht es im Moment aus, wo viele Betten leer sind.» Wicki rechnet damit, dass die Luzerner Heime künftig noch stärker zum Dienstleister mit einer Drehscheibenfunktion entwickeln. «Die tatsächlichen Aufenthalte im Heim werden vermutlich kürzer, die Palliativpflege wichtiger. Zunehmen werden demenzielle Erkrankungen.»

«Grosse Mehrheit lebt gerne im Pflegeheim»

Als Curaviva-Präsident von Luzern hat Wicki auch versucht, das Image des Pflegeheims zu verbessern. «Noch immer ist die Aussenwahrnehmung schlechter als die der Bewohner. Die grosse Mehrheit lebt gerne im Heim.» Gerade mit einer kleineren Kernfamilie seien mehr alte Menschen einsam und kämen gerne ins Heim. Der Tod sei dort entgegen der Vorstellung zwar alltäglich, aber viel weniger präsent als das Leben. Doch Wicki meint:

«Die moderne Gesellschaft verdrängt aus meiner Sicht oft den Tod. Das Pflegeheim ist eine Projektionsfläche des Verdrängens.»

Wicki kennt das selber. Vor knapp 20 Jahren habe er den Tod eines nahen Freundes erlebt. «Dabei bin ich erstmals intensiv mit dem Thema in Berührung gekommen.» Er ist überzeugt, dass das Erlebnis eine Voraussetzung war, um seine Stelle als Geschäftsleiter des Seeblick anzutreten.

Er will freie Zeit für Familie, Freunde und Sport nutzen

Als Verbandspräsident hatte Roger Wicki rund 80 Termine pro Jahr. Die freigewordene Zeit kann er gut nutzen, um die Zukunft des Seeblick zu klären. Da der Neubau des Luzerner Kantonsspitals in Sursee zu stehen kommt, ist ungewiss, ob das Heim gleich nebenan bleiben kann. Der Vater einer Tochter freut sich auch darauf, die zusätzliche Zeit für seine Familie, den Sport oder die Freunde einzusetzen. Ganz von Verbandsarbeit wird der 56-Jährige sich aber nicht verabschieden. Er wird sich im Bereich Bildung weiter engagieren.