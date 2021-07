Roggliswil Auto prallt in Lastwagen – eine Person leicht verletzt Zwischen Pfaffnau und St. Urban ist ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 120'000 Franken. 30.07.2021, 09.18 Uhr

Die Unfallstelle in Roggliswil. Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr ist eine Autofahrerin auf der Pfaffnauerstrasse von Pfaffnau herkommend in Richtung St. Urban unterwegs gewesen. Im Gebiet Dürlef auf Gemeindegebiet von Roggliswil geriet das Auto in einer Kurve aus unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahnhälfte. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Luzerner Polizei am Freitagmorgen mitteilt. Durch die Kollision mit dem Lastwagen drehte sich das Auto. Dieses kam im angrenzenden Maisfeld zum Stillstand.