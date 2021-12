Roger Beutler wird neuer Gemeinderat von Roggliswil

Roggliswil SVP übernimmt Sitz von der FDP im Gemeinderat Marcel Beutler heisst der neue Gemeinderat von Roggliswil. Er folgt auf Roger Scheidegger. 27.12.2021, 16.41 Uhr

Marcel Beutler. Bild: PD

Weil bis am Montagmittag, 27. Dezember keine weiteren Vorschläge eingegangen sind, ist Marcel Beutler in stiller Wahl zum Gemeinderat von Roggliswil gewählt worden. Der 34-jährige SVP-Politiker ist gelernter Automatiker und arbeitet als Leiter Operations bei der international tätigen Amsonic-Hamo Gruppe, die in der Pharma, Medizintechnik und Präzisionsindustrie tätig ist.