Roggwil Lidl versucht Verteilzentrum mit Zugeständnissen zu retten – Luzerner Gemeinden bleiben skeptisch Der Detailhändler plant im Kanton Bern direkt an der Grenze zu Luzern ein grosses Verteilzentrum. Nun soll die Aussicht auf weniger Lastwagenverkehr die betroffenen Gemeinden besänftigen. In Pfaffnau und Reiden bleibt man trotzdem skeptisch. Dominik Weingartner 14.01.2021, 05.00 Uhr

600 Meter lang, 110 Meter breit und 20 Meter hoch: Das sind die Dimensionen des geplanten Verteilzentrums des Detailhändlers Lidl in Roggwil im Kanton Bern. Doch das Projekt hat einen schweren Stand. Ende August lehnte die Bevölkerung von Roggwil das Projekt mit 245 zu 238 Stimmen ab. Gegen das Resultat wurden Stimmrechtsbeschwerden eingereicht, die vom Regierungsstatthalteramt Oberaargau stattgegeben wurden, wie das «Zofinger Tagblatt» schreibt. Deshalb kommt es voraussichtlich am 7. März zu einer Wiederholung der Abstimmung.

Doch nicht nur in Roggwil, auch in den Nachbarkantonen Luzern und Aargau gibt es Widerstand. Der Regionalverband Zofingenregio, dem auch die Luzerner Gemeinden Pfaffnau, Reiden, Roggliswil, Wikon und Dagmersellen angehören, bekämpft das Verteilzentrum. Die Gemeinden fürchten den massiven Mehrverkehr.

Maximal 450 Lastwagenfahrten pro Tag

Der Detailhändler versucht nun mit Zugeständnissen das Verteilzentrum zu retten. Man verfolge das Projekt in Roggwil weiter und nehme Wünsche der Bevölkerung auf, schreibt Lidl in einer Mitteilung. Die Rede ist von «fünf bedeutenden Projektanpassungen»:

Die Zahl der LKW-Fahrten wird um 20 Prozent gesenkt, maximal soll es 450 Fahrten pro Tag geben. Möglich ist dies dank eines Kapazitätsausbaus am Lidl-Hauptsitz in Weinfelden TG.

Filialen, die mehr als 90 Kilometer von Roggwil entfernt sind, sollen per Bahn bedient werden. Dies entlaste vor allem den Autobahnanschluss Reiden, schreibt Lidl.

Lidl will sich mit einer Million Franken an Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Roggwil beteiligen.

Ein Lotsendienst für die Schulwege in Roggwil will der Detailhändler mit jährlich 30'000 Franken unterstützen.

Auf dem Dach des Verteilzentrums soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden.

Auf dem Dach des Mega-Baus soll eine Fotovoltaikanlage installiert werden. Visualisierung: PD

Autobahnanschluss Reiden schon heute stark belastet

In Pfaffnau und Reiden, den betroffenen Luzerner Gemeinden, stösst das Projekt trotz dieser in Aussicht gestellten Massnahmen weiterhin auf wenig Gegenliebe. Die Pfaffnauer Gemeindepräsidentin Sandra Cellarius spricht bei den Anpassungen von «Verbesserungen für die Gemeinde Roggwil, die für uns irrelevant sind». Das Problem von Pfaffnau: Der schnellste Weg auf die Autobahn A2 führt mitten durchs Dorf. Cellarius:

«Lidl investiert in Roggwil, alle Lastwagen fahren aber auch durch St.Urban und Pfaffnau.»

Für Pfaffnau gebe es von Seiten des Detailhändlers kein Angebot für einen Strassenausbau oder einen Lotsendienst. ««Für uns hat sich abgesehen von der zugesicherten leichten Reduktion der täglichen Fahrten nichts verändert», so die Pfaffnauer Gemeindepräsidentin.

Ähnlich sieht dies der Reider Gemeindepräsident Hans Kunz. Er sagt: «Die Lastwagenfahrten sollen zwar reduziert werden, aber das ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein.» Der Autobahnanschluss Reiden sei in den Stosszeiten schon jetzt überlastet. Zudem plane bereits das Transportunternehmen Planzer in Wikon ein Logistikzentrum. «Wir sind nicht in der Lage, den Mehrverkehr zu schlucken», so Kunz.

Verärgert ist man auch über den Kanton Bern, der seine Nachbarkantone nicht über dieses Grossprojekt direkt an der Grenze in Kenntnis gesetzt hat. Selbst der Luzerner Regierungsrat kritisierte deswegen seine Berner Amtskollegen. «Das Projekt müsste im Richtplan des Kantons Bern berücksichtigt werden. Dann wäre es in Luzern und im Aargau zu einer Vernehmlassung gekommen», sagt Sandra Cellarius. Und Hans Kunz meint:

«Wir wollen nicht die Hauptlast tragen für ein Verteilzentrum in einem anderen Kanton.»