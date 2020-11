Rolf Zibung aus Rain ist Diamanten-Händler und Yogalehrer: «Gier ist bei Diamanten fehl am Platz» Rolf Zibung ist in zwei Branchen tätig, die gegensätzlicher nicht sein könnten – zumindest auf den ersten Blick. Zur Konzernverantwortungsinitiative hat der 54-Jährige eine klare Haltung. Ein Gespräch über Moral und Missstände. Niels Jost 12.11.2020, 05.00 Uhr

Der Glanz und das Lichtspiel von Diamanten faszinieren Rolf Zibung (hier abgebildet im Spiegellabyrinth des Gletschergartens in Luzern). Bild: Dominik Wunderli (30. Oktober 2020)

Wenn Rolf Zibung jemandem von seinem Beruf erzählt, komme es vor, dass er mit Fragen nur so durchlöchert werde. Einerseits freue ihn dieses Interesse, andererseits rede er nicht gerne stetig nur über sich selbst. «Wie so vieles hat auch die Faszination an meinem Beruf zwei Seiten», fasst Zibung zusammen.



Ein Satz, den er immer wieder erwähnen wird. Einer, der auch die zwei Seiten des 54-Jährigen zeigt. Denn hauptberuflich ist Zibung Diamanten-Händler, nebenbei führt er mit seiner Frau ein Yogastudio an ihrem Wohnort in Rain. Zwei Branchen, die gegensätzlicher kaum sein könnten: Geld, Glanz und Glamour hier, der innere Geist, die Spiritualität und die Ausgeglichenheit dort. Für Zibung liegen die beiden Sphären allerdings nicht so weit auseinander. Doch dazu später mehr.



KV-Lehre bei Gübelin, später Chefeinkäufer bei Bucherer

Mit der Welt der Edelsteine ist Rolf Zibung schon früh in Berührung gekommen. Seine KV-Lehre absolvierte der gebürtige Stadtluzerner bei Gübelin. Nach seiner Ausbildung zum Gemmologen war er dort als Schätzungsexperte tätig, ehe er zum Branchen-Konkurrenten Bucherer wechselte, wo er 13 Jahre Chef-Diamanteneinkäufer war.



Heute ist Zibung selbstständig, arbeitet die meiste Zeit von zu Hause aus. Seine Büros in Zürich, Antwerpen und Mumbai nutze er lediglich für Kundengespräche. Die Interessenten kämen aus aller Welt. Zibung erklärt:

«Manche kaufen Diamanten für Schmuck oder Hochzeitsringe, andere sehen sie als Investition.»

Gerade in der jetzigen Krise würden die Leute wieder vermehrt auf Sachwerte wie Diamanten setzen.

Obwohl er seit vielen Jahren mit Steinen zu tun hat, deren Wert schnell mal in die Millionenhöhe gehen kann, faszinieren sie ihn noch immer, sagt Zibung. Dasselbe gelte für die Branche. Er sei sich bewusst, dass diese häufig geheimnisvoll wirke. Das liege an der Diskretion und den teils hohen Summen. «Doch mit der Zeit ist das so normal wie für jemanden, der Brote verkauft.»



«Die Branche ist sauber»

Vielleicht ist es dieses Geheimnisvolle, weshalb die Branche immer wieder mit illegalen Geschäften oder Blutdiamanten in Verbindung gebracht wird. Ein Thema, das wegen der Konzernverantwortungsinitiative aktuell ist. Wie sauber ist die Branche also wirklich? «Sehr sauber», sagt Zibung nach reiflicher Überlegung, fügt aber an: «Zumindest nicht weniger sauber als andere Branchen. Wenn man genug tief gräbt, entdeckt man überall schwarze Schafe.»

Genau diese nimmt die Initiative ins Visier: Wer im Ausland Menschenrechte oder Umweltstandards verletzt, soll in der Schweiz dafür haften. «Den Grundgedanken finde ich gut», sagt Zibung. Das grosse Ganze habe aber eine zweite Seite: «Wenn der Stein aus einem konfliktfreien Land wie Kanada stammt, doch der Minen-Chef seine Familie zu Hause misshandelt, soll dann dieser Diamant konfliktfrei sein? Dann haftet doch auch Blut an den Diamanten. Es sollte daher jeder für sein eigenes Handeln verantwortlich sein.»



In Worten wie diesen schwingt die Moral des Yogalehrers in Rolf Zibung mit. Er sei generell kein Freund neuer Gesetze. Darum lehne er die Vorlage ab. «Dass wir überhaupt darüber diskutieren müssen, ist obsolet. Das alles sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein.»



Steine aus Russland, Kanada oder Afrika

Obwohl der 54-Jährige auf die Eigenverantwortung der Menschen vertraut, sind auch für ihn die Diamanten-Zertifikate unerlässlich. Sie vereinfachen die Überprüfung der gelieferten Edelsteine, deren Herkunft nach dem Schleifprozess nicht mehr feststellbar ist, erklärt Zibung.



«Ist ein Diamant geschliffen, kann er nicht mehr zurückverfolgt werden.»

Anders sei dies bei Farbsteinen wie Rubinen, Smaragden oder Saphiren.

Er selber kaufe seine Diamanten an den internationalen Börsen von Antwerpen, Tel Aviv oder Hongkong. Gefördert würden die Steine hauptsächlich in Russland, Kanada, Botswana und Südafrika. Dass dabei Menschenrechte missachtet oder Umweltschäden angerichtet werden, glaube er nicht. Die Lieferkette nachverfolgen, das könne er als Ein-Mann-Unternehmen genauso wenig. Er vertraue seinen teils langjährigen Bekannten an den Börsen. Und seiner Erfahrung. So habe er auch schon Steine abgelehnt, die ihm zu einem verdächtig tiefen Preis angeboten wurden. «Gier ist bei Diamanten fehl am Platz», sagt er mit Überzeugung.



Diamanten, die Energien freisetzen

Sein Beruf als Diamanten-Händler hat Zibung auch schon zu einer Wirkungsstätte des Yoga geführt. So werden im westindischen Surat nicht nur ein Grossteil der weltweit gehandelten Diamanten geschliffen, sondern auch Yoga praktiziert. Wenn Zibung davon erzählt, leuchten seine Augen. Er habe sich schon oft überlegt, wie man die beiden Bereiche vereinen könnte. Schliesslich sage man Edelsteinen nach, dass sie gewisse Energien freisetzen könnten. «Es gibt auch eine Yoga-Stellung namens Diamant», sagt er, fügt aber lachend hinzu: «Für diese bin ich noch zu unbeweglich.»