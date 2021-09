Manuela Schär über den Medaillenrausch und Alltagsprobleme

Rollstuhl-Leichtathletik Manuela Schär zwischen Medaillenrausch und Alltagstrott: «Es waren emotionale Wochen, in denen sehr viel passiert ist» An fünf Wettkämpfen starten und fünf Medaillen zu gewinnen, besser geht es nicht. Kein Wunder, dass Manuela Schär aus Kriens ihren grossartigen Erfolg bei den Paralympics noch nicht ganz realisiert hat. Nach ihrer Rückkehr aus Tokio schwelgt sie in Erinnerungen und spricht über ihre Zukunftspläne. Jule Seifert Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Manuela Schär freut sich über ihre erste Goldmedaille über die 800 Meter. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE (Tokio, 29. August 2021)

Es liegen anstrengende Tage hinter der Athletin. Am 5. September war sie noch auf der Marathonstrecke bei den Paralympics, einen Tag später folgten die Empfänge bei ihrer Ankunft in Zürich und tags darauf im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Die fünf Wettkämpfe waren zehrend für sie: «Zwei Tage nach der Ankunft habe ich die Müdigkeit gemerkt, physisch und psychisch.» Trotzdem startete sie mit Jetlag am letzten Donnerstag bei der Weltklasse Zürich und war am Sonntag zu Gast beim SRF Sportpanorama. Zwischendrin schaffte sie es, Zeit für eine kleine Auszeit zu finden, das Telefon abzustellen und sich etwas «Quality-Time» zu gönnen.

«Es waren emotionale Wochen, in denen sehr viel passiert ist. Es ist immer noch surreal. Um es ganz zu begreifen, brauche ich noch etwas Zeit.»

Die Medaillen liegen im Moment noch auf dem Küchentisch in Kriens im Transportsäckli. Ihre Vermutung, sie müsse sie noch einige Male vorzeigen, wird sich spätestens diesen Freitag beim Gemeindeempfang bewahrheiten. Zuletzt in den Händen hatte sie die Medaillen vor zwei Tagen. Immer noch erstaunt darüber, wie gross und schwer sie sind.

«Ich bin stolz, was ich bei den Paralympics erreichen konnte. Die Medaillen sind eine schöne Erinnerung.»

Einen Liebling unter den fünf Medaillen hat sie nicht. «Jede Medaille hat eine Geschichte zu erzählen. Jede ist wertvoll und emotional für mich.» Natürlich sei die erste Goldmedaille, die sie beim 800-m-Rennen gewann, etwas Besonderes. Sie ist die Erfüllung ihres Kindheitstraums. Sie zu gewinnen war das Ziel, das Schär während ihrer gesamten Karriere anstrebte und auch nach den Enttäuschungen bei den Paralympics in London 2012 und Rio 2016, wo sie medaillenlos blieb, nicht aus den Augen verlor.

Wenn sie diese Goldmedaille anschaut, kommen die Erinnerungen an die Nervosität und Anspannung vor dem Rennen zurück. «Nach der Silbermedaille auf den 5000 Meter spürte ich, dass der Sieg auf den 800 Metern drin liegt. Aber ich wusste: Um das zu erreichen, braucht es ein riskantes Rennen.»

Das Risiko in Tokio hat sich ausgezahlt

Auch wenn es nicht unüblich ist, dass die Athletinnen und Athleten bei Grossveranstaltungen über mehrere Distanzen an den Start gehen, sei es dennoch ein Risiko gewesen, die fünf Rennen zu bestreiten, sagt sie. In Rio, als es einfach nicht lief, seien alle Rennen eine grosse Belastung gewesen, dort hatte sie sich zu viel vorgenommen. In Tokio aber ging es auf: Die ersten zwei Medaillen gaben ihr das Selbstvertrauen für die weiteren Rennen, die sie ruhiger und gelassener angehen konnte.

Grund zum Jubeln hatte Manuela Schär bei den Paralympischen Sommerspielen Tokyo 2020 des Öfteren. Bild: Xiong Qi/Freshfocus (Tokio, 2. September 2021)

Zehn Tage nach ihrer Rückkehr aus Tokio befindet sie sich heute zwischen Medaillenrausch und Alltagstrott, erzählt die 36-Jährige. Es ist eine Zeit, die sie geniesst. Ihre Erfolge sind weiterhin das Thema, sie wird oft darauf angesprochen, doch die Pflichten des Alltags gehen trotzdem weiter: Haushalt, Arbeit, Training.

Diese Woche war sie wieder im Büro und trainierte zudem für den Marathon am übernächsten Wochenende in Berlin. Die Werksfahrerin des Honda-Rollstuhl-Teams kann zwar vom Sport leben, arbeitet dennoch mit kleinem Pensum bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung in Nottwil. Es helfe ihr, den Druck zu nehmen, bei den grossen Events das Preisgeld gewinnen zu müssen, erzählt sie. Ausserdem sei es wichtig für sie, auch etwas in der Hand zu haben für die Zeit nach ihrer sportlichen Karriere.

Der Unfall als Startschuss für eine grossartige Karriere

«Es ist so ein schöner Weg, den ich gehen durfte», sagt sie über die Bedeutung des Sports in ihrem Leben. Ihre Leidenschaft ist ihr Beruf geworden. «Ich bin sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, etwas zu machen, was einem so viel bedeutet.» Kurz nach ihrem Unfall begann sie als 9-Jährige mit der Rollstuhl-Leichtathletik. Es war wichtig für sie weiterhin körperlich aktiv zu sein. «Der Sport gibt mir die Möglichkeit meinen Ehrgeiz auszuleben und meine Ziele zu verwirklichen.» Durch den Sport lernte sie viele Menschen kennen, die sie auch prägten, der Sport macht sie stark, körperlich fit und mobil für den Alltag.

«Für jeden Menschen ist eine gewisse Fitness wichtig, aber bei uns bestimmt sie über ein selbstbestimmtes Leben.»

Beim 1500-m-Rennen wurde Manuela Schär Zweite. Bild: Thomas Lovelock/ AP (Tokio, 31. August 2021)

Im Leben abseits der Rennbahn sind für Rollstuhlfahrer immer noch voller Hindernisse und Hürden, seien es Stufen, schwer zugängliche öffentliche Verkehrsmittel, fehlende Rollstuhl-Toiletten oder die hohen Regale im Supermarkt, so Schär.

«Die Schweiz hat noch Potenzial, was Infrastrukturen und Zugangsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer angeht. Es muss noch einiges passieren.»

Die Paralympics sind dabei ein wichtiges Instrument, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. «Wir sind ein Teil der Gesellschaft. Wir gehören zu der grössten Minderheit.» Die Entwicklung des Parasports sei auf einem guten Weg, sagt sie. «London 2012 war ein grosser Meilenstein.» Die geleistete Aufklärungsarbeit führte zu nachhaltigen Veränderungen. «Die Zahlen belegen, dass in den folgenden Jahren in England mehr Menschen mit Beeinträchtigung erfolgreich in die Arbeitswelt integriert wurden.»

Am Ende der Saison folgt die Zukunftsplanung

Gedanken darüber, wie es weiter geht und ob sie in Paris 2024 die Medaillen verteidigen wird, wird sie nach dem Saisonende machen. Wenn alle Rennen vorbei sind, folgt die Auswertung, dann kann auch der Blick in die Zukunft geworfen werden. Neben der Physis sind auch die Menschen in ihrem Umfeld entscheidend, die sie mit viel Herzblut unterstützen.

«Ich stehe nicht am Anfang meiner Karriere. Die Gesundheit und der Körper müssen das mitmachen, aber auch das Team», sagt sie. «Mit meinem Trainer Claudio Perret arbeite ich seit 2013 zusammen. Noch einmal mit einem neuen Team von vorne anfangen, will ich nicht. Es hängt also auch von ihm ab, wie es weitergeht.»

Die Schweizer Medaillengewinner der Paralympics Tokio 2020 Manuela Schaer und Marcel Hug werden bei ihrer Ankunft am Flughafen gefeiert. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE (Zürich, 6. September 2021)

Bevor sie Zeit für die Zukunftsplanung findet, wird sie jedoch erst noch um den Gesamtsieg der Major Marathon Series mitkämpfen. Zweimal hat sie den Gesamtsieg schon erreicht und die Chancen stehen gut, dass es ihr ein drittes Mal gelingt. Zwei Rennen der Serie konnte sie 2019 bereits gewinnen und auch der zweite Platz bei den Paralympics wird in die Wertung mit einberechnet. Neben Berlin stehen bis Ende November noch drei weitere Marathons in London, Boston und New York auf dem Programm.

Erfolgreiche Paralympics: 14 Medaillen für die Schweiz Zusammen mit Marcel Hug, der vier Goldmedaillen gewann, gehört Manuela Schär zu den herausragenden Athleten der Paralympics 2020 in Tokio. Fünf Medaillen gehen auf ihr Konto: Zwei Goldmedaillen gewann sie in den Rennen über 400 und 800 Meter. Dreimal Silber holte sie jeweils im 1500-m- und 5000-m-Rennen sowie im Marathon. Mit zusätzlichen 2,5 Kilogramm an Edelmetall kehrte die Rollstuhl-Leichtathletin aus Tokio zurück. (js)