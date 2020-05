Romoos top, Stadt Luzern flop: So umweltfreundlich wird im Kanton Luzern geheizt – die grosse Übersicht Kantonsweit wird noch immer am meisten mit Öl und Gas geheizt – vor allem in der Stadt. Immerhin: Alternativen gewinnen an Boden. Alexander von Däniken 27.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch im Sommer denken manche Immobilienbesitzer ans Heizen, konkret ans Auffüllen des Heizöltanks. Denn die Preise sind in dieser Jahreszeit in der Regel tiefer als im Winter. Geht es nach den kürzlich veröffentlichten Zahlen des «Energiespiegels für die Gemeinden» des Kantons Luzern für 2019, befasst sich die Hälfte der Hausbesitzer mit diesem Thema. Zusammen mit Erdgas wird in Privathaushalten zu zwei Dritteln mit fossilen Brennstoffen geheizt. Immerhin: 2015 waren es noch drei Viertel, wie folgende Grafik zeigt:

Damit geht der Trend in die richtige Richtung: Schliesslich sollen die Treibhausgas-Emissionen bis ins Jahr 2050 auf netto Null sinken, die Abhängigkeiten von Öl- und Gas exportierenden Ländern sich lösen, die begrenzten Ressourcen dieser Rohstoffe nicht aufgebraucht werden. Die Ziele sind bekannt, die Startvoraussetzungen der einzelnen Gemeinden können aber unterschiedlicher nicht sein, wie eine Auswertung unserer Zeitung zeigt.

Alles anzeigen

Und hier noch die Werte, wie sie 2015 waren:

Alles anzeigen

Das Schlusslicht ist die Stadt Luzern: Im Heizungsbereich kommen hier in 92 Prozent der Fälle fossile Energien zum Einsatz. Gregor Schmid ist nicht überrascht; der städtische Leiter Umweltschutz sagt:

«Luzern ist keine Neubaustadt. Viele Gebäude wurden im letzten Jahrhundert gebaut, wo die Nutzung erneuerbarer Energien noch kaum ein Thema war. Dafür ist ein gut ausgebautes Gasnetz entstanden.»

Immerhin sei der Heizöl-Anteil stetig gesunken. Schmid gibt zwar zu bedenken, dass die Daten zum Energiespiegel davon abhängen, inwiefern ein Heizungsersatz beim jeweiligen Bauamt gemeldet wird, eine gewisse Unschärfe gebe es also; die Tendenz stimme jedoch.

Der Richtungswechsel in der Stadt schlage sich noch nicht in den Zahlen nieder. So investiere der städtische Energieversorger EWL in Luzern Nord und in Littau in ein Fernwärmenetz und es gebe ein Seewärmeprojekt im Raum Bahnhof-Neustadt-Tribschen. Bis diese Vorhaben wirksam werden, brauche es jedoch Zeit – und einen realistischen Blick.

Die Klimajugend fordert bekanntlich bei den Treibhausgas-Emissionen einen Ausstoss von netto Null bis 2030. «Es blieben also nur noch zehn Jahre Zeit. Heizungen werden in der Regel aber nach etwa zwanzig Jahren ersetzt», so Gregor Schmid. Das neue kantonale Energiegesetz (siehe Box) erschwere zwar den Einbau von Öl- und Gasheizungen, verbiete diese aber nicht.

Gregor Schmid, Leiter Umweltschutz Stadt Luzern PD

Von den fossilen Energien wegzukommen, sei für die Stadt Luzern «eine riesige Herausforderung». Zumal auch der Einsatz von alternativen Heizungsenergien in dicht bebauten Gebieten teilweise anspruchsvoll ist. Bei Erdwärmesonden kann der Platzbedarf für die Bohrungen Probleme bereiten, Luft-/Wasser-Wärmepumpen machen im Betrieb einen gewissen Lärm. Die Stadt Luzern setzt daher auf die Förderung von Fern- und Seewärme – und versucht so, die Nachfrage über das Angebot zu steuern. «Ausserdem fördern wir über den städtischen Energiefonds den Einbau von alternativen Heizungslösungen», sagt Schmid.

Heizungsersatz per Gesetz (avd) Seit dem 1. Januar 2019 ist im Kanton Luzern das neue Energiegesetz in Kraft. Es sieht unter anderem vor, dass neue Wohn-, Verwaltungs- und Schulgebäude einen Gebäudeausweis der Kantone (GEAK) brauchen. Dieser zeigt den Energieverbrauch des Hauses auf. Für Subventionen bei Sanierungen an der Gebäudehülle ist ein Gebäudeausweis mit Beratungspflicht (GEAK Plus) nötig. Bestehende, energetisch schlechte Wohnbauten müssen ausserdem beim Ersatz der Heizung so ausgerüstet werden, dass mindestens 10 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbarer Energie gespiesen wird. In Wohngebäuden müssen zentrale Elektroboiler und zentrale elektrische Heizungen mit Wasserverteilsystem innerhalb von 15 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes ersetzt werden; also bis am 31. Dezember 2033. Und zwar so, dass die neue Anlage die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Ausnahmen sind möglich.

Die Stadt Luzern hat sich ausserdem verpflichtet, den CO2-Ausstoss von derzeit rund 5,4 Tonnen pro Kopf und Jahr auf 1 Tonne im Jahr 2050 zu senken. «Das ist ebenfalls sehr ambitioniert, aber machbar, wenn sich alle darauf einigen, längerfristig von der fossilen Energie wegzukommen.» Auch Kriens und Emmen haben fossile Anteile von über 80 Prozent. Folgende Gemeinden haben übrigens innerhalb von vier Jahren am stärksten auf fossile Brennstoffe verzichtet:

Dass die Stadt Luzern beim Thema fossile Heizungsenergien vor einer grossen Herausforderung steht, bestätigt auch Umweltberater Tobias Ammann. Er arbeitet für die Fachstelle Umwelt- und Energieberatung Luzern. «Die Stadt hat eine dichte Gebäudestruktur und viele ältere Gebäude. Alleine schon die Errichtung eines Nahwärmeverbunds ist aufwendig, wenn sich mehrere Immobilieneigentümer finden müssen.» Darum sei es richtig, auf Fernwärmenetze und Seewärme zu setzen und via Energiefonds Fördermittel bereitzustellen. Mit Blick auf das Ziel des Bundes, den Treibhausgas-Ausstoss bis 2050 auf netto Null zu bringen, ist Ammann skeptisch:

«Mit dem bisherigen Tempo ist das nicht zu schaffen. Es braucht von allen Seiten mehr Effort.»

Das kantonale Energiegesetz sei ebenfalls ein wichtiger Teil. Die Beratungen mit Planern, Installateuren und Bauherren hätten deswegen etwas zugenommen. «Das hat sich mittlerweile eingespielt. Die Frage, wo und wie viel Fördermittel es gibt, kommt trotzdem immer wieder auf.»

Nicht fossil, aber dennoch nicht klimafreundlich ist das Heizen mittels Elektrizität – sei es das traditionelle «Öfeli» oder eine zentrale Stromheizung. Hier ging der Anteil innert vier Jahren kantonal von 6 auf 5 Prozent zurück. Die Bandbreite bei den Gemeinden reicht von 0 Prozent in der Stadt Luzern bis 24 Prozent in Flühli.

«Rund 60 Prozent des Romooser Gemeindegebiets ist bewaldet»

Den mit Abstand tiefsten Anteil an Öl- und Gasheizungen hat Romoos, nämlich nur 12 Prozent. Dafür werden 75 Prozent der Privathaushalte mittels Holz beheizt. Laut Gemeindeammann Ruedi Lustenberger (CVP) ist das kein Zufall: «Rund 60 Prozent unseres Gemeindegebiets ist bewaldet, dazu ist die Siedlungsfläche klein. Jeder Bauer hat seinen eigenen Wald und verfügt somit über eigenes Holz. Das hat Tradition.» Dazu gebe es zwei Sägereien mit Holzschnitzelheizungen für das Dorf. Für Schreinermeister Lustenberger ist Holz ein guter Energielieferant, zumal das Material klimaneutral sei. Denn beim Verbrennen im Ofen oder Verrotten im Wald werde genau jene Menge an CO2 freigesetzt, welche sich beim Wachsen des Baumes darin angesammelt habe.

Mit Blick auf die hohen Anteile fossiler Heizenergien in der Stadt und Agglomeration masst sich Lustenberger kein Urteil zu:

«Das haben weltweit meine Generation und jene vor mir ‹verbrochen›. Jetzt hat der Wind zum Glück gedreht, wie man beim neuen kantonalen Energiegesetz sieht.»

Lustenberger ist deshalb zuversichtlich, dass dereinst überall im Kanton weitgehend auf fossile Energien verzichtet werden kann: «Aber ohne sanften Zwang durch den Gesetzgeber geht es leider noch nicht.»

Wärmepumpen im Aufwind

Das bestätigt auch der Kanton. Jules Gut, Teamleiter Energie in der Dienststelle Umwelt und Energie: «Was im Kanton Luzern zu beobachten ist, gilt auch für weitere Kantone mit einem modernen Energiegesetz.» Es gebe einen klaren Trend zu Heizungen mit erneuerbaren Energieträgern, insbesondere Wärmepumpen.

«Bei vier von fünf gemeldeten Wechseln der Heizung wird eine Wärmepumpe eingebaut. Seit 2019 fördert der Kanton Luzern Wärmepumpen, seit 2020 zudem kleine Holzfeuerungen.»

Wie Umweltberater Tobias Ammann sagt auch Jules Gut: «Wir sind um den Faktor 5 zu langsam. Um bis ins Jahr 2050 keine fossilen Heizungen mehr in Betrieb zu haben, müssten jährlich 2000 Heizungen ersetzt werden. 2019 wurden uns rund 500 fossile Heizungswechsel gemeldet, davon wurde rund 100 Mal wieder ein fossiles System eingebaut.»

In der Zukunft würden Fernwärmenetze eine wichtige Rolle übernehmen. Wichtig sei ein Mix aus mehreren alternativen Energien. Welchen Auswirkungen das Energiegesetz konkret auf den Wandel haben wird, zeigt sich nächstes Jahr. Dann wird der Regierungsrat dem Kantonsrat den ersten fünfjährlichen Wirkungsbericht vorlegen.