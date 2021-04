Rontal Gisikon prüft den Bau einer neuen Turnhalle Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde Gisikon ist in den vergangenen Jahren markant angestiegen. Simon Mathis 25.04.2021, 16.57 Uhr

Blick auf die Gemeinde Gisikon.

Bild: Eveline Beerkircher (25. Juni 2020)

Der Gisikoner Gemeinderat will den Bau einer neuen Turnhalle abklären. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler sei in den vergangenen Jahren «markant angestiegen», heisst es in einer Mitteilung der Kleingemeinde. Im Schuljahr 2017/18 hatte Gisikon noch 107 Schülerinnen und Schüler, im aktuellen Schuljahr sind es 138. Die Gemeinde geht von einer weiteren Zunahme aus, heisst es auf Anfrage.