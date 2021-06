Rontal Ein unattraktives Industrieareal in Dierikon soll zu einem wohnlichen Dorfzentrum werden Fünf Grundeigentümer haben sich zusammengeschlossen, um auf dem Areal Zentralstrasse ein Grossprojekt zu verwirklichen. Sie brauchen den Segen der Dieriker Stimmbürger – diesen bereitet aber einmal mehr der Verkehr Kopfzerbrechen. Simon Mathis 23.06.2021, 05.00 Uhr

Das Ortsbild der Rontaler Gemeinde Dierikon könnte sich in naher Zukunft markant ändern. Im Areal Zentralstrasse zwischen der Kreuzung Schönenboden und der Einfahrt Rigi-/Kantonsstrasse ist nämlich ein Grossprojekt angedacht. Initiiert vom Gemeinderat, planen die fünf Grundstückeigentümer gemeinsam eine Überbauung, die unter anderem rund 250 Wohnungen mit sich bringen wird. Zurzeit ist die Gegend vor allem von Autos geprägt, da dort mehrere Auto-Unternehmen angesiedelt sind:

Auf dem rot eingefärbten Areal soll die Überbauung entstehen:

Geht es nach dem Gemeinderat und den Grundeigentümern, soll sich das ändern. Ziel sei ein «nutzungsdurchmischtes Quartier mit vielfältigen Wohnungen, modernen Arbeitsplätzen, kleinen Geschäften und Cafés und attraktiven Freiräumen», heisst es auf der offiziellen Website des Projekts. Für die Wohnfläche sind 25'000 m2 vorgesehen, für Büros und Dienstleistungen 5000 m2 und für gewerbliche Nutzungen 3000 m2.

Das Projekt steht im Zeichen einer allgemeinen Strategie der Gemeinde Dierikon. «Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass Dierikon wachsen muss», sagt Gemeindepräsident Max Hess (CVP) auf Anfrage. «Wir müssen mehr Steuersubstrat generieren, vor allem bei natürlichen Personen.» Deshalb war es auch die Gemeinde, die dieses Projekt angestossen hat.

Ohne den Segen der Dieriker Stimmbevölkerung wird das Bauprojekt allerdings nicht umgesetzt werden können. Denn das Areal Zentralstrasse befindet sich in der Arbeitszone und müsste in eine neu geschaffene Zone überführt werden. Dieser Schritt ist in der übergreifenden Gesamtrevision der Dieriker Ortsplanung bereits vorgezeichnet. Diese Revision kommt voraussichtlich im Dezember an der Gemeindeversammlung zur Abstimmung.

Zentralstrasse soll kein zweites Rontalzentrum werden

Die Überbauung Zentralstrasse weckt Erinnerungen an das Rontalzentrum, das vor zwei Jahren auf der anderen Strassenseite geplant war und ebenfalls eine Umzonung erforderte. Bekanntlich konnten sich die Dierikerinnen und Dieriker nicht für die vier Hochhäuser neben der Mall of Switzerland erwärmen – sie erteilten dem Projekt eine deutliche Abfuhr.

Weshalb soll das bei der Zentralstrasse anders sein? «Zunächst ist das Projekt wesentlich kleinteiliger, es setzt klar auf eine Mehrfamilienhaus-Struktur», sagt Hess. Unterschiede gibt es auch bei der Anzahl Wohnungen: Das Rontalzentrum hätte 350 beherbergt, bei der Zentralstrasse wären es 250. Hess betont, dass die Gemeinde das Projekt vor Jahren mit den Grundeigentümern aufgegleist habe. Es sei in enger Zusammenarbeit entstanden. Neben Privaten besitzt auch die Genossenschaft Migros Parzellen auf dem Areal.

Parkplatzzahl sorgt für Kritik

Ein Selbstläufer wird die Abstimmung im Dezember nicht. Das liegt vor allem an einem Thema, das in Dierikon stets präsent ist: der Verkehr. Geplant ist die Überbauung zwischen zwei Einfahrten in die Kantonsstrasse, bei der sich immer wieder die Autos stauen. «Ein Gutachten hat gezeigt, dass das neue Projekt kaum negative Auswirkungen auf die Verkehrssituation haben wird», sagt Max Hess.

Dies deshalb, weil man die Parkplätze stark reduziert habe und auf alternative Verkehrsformen setze: etwa auf Carsharing, den ÖV und auf das Velo. Geplant sind pro Wohnung 0,6 Parkplätze. In der Summe käme man auf 210 bis 314 Abstellplätze, die meisten von ihnen in den drei Tiefgaragen:

Der Kanton gebe diese Zahl vor, das sei kein Wunsch des Gemeinderates, so Hess. Es ist allerdings eine Zahl, die unter den Anwohnern für Stirnrunzeln sorgt. An einer digitalen Info-Veranstaltung sagte eine Zuhörerin: «Das Projekt sieht wirklich toll aus, aber die Parkplatzplanung ist realitätsfremd und sollte noch einmal überarbeitet werden.» Ein anderer Dieriker sagte:

«In der Stadt mag eine solche Reduktion sinnvoll sein, aber ist sie das auch in Dierikon? Werden Parkplätze da nicht schnell Mangelware?»

Die Planer und Eigentümer hingegen zeigen sich überzeugt, dass es sich um einen «guten Kompromiss» handle. «Mit dem künftigen Ausbau des ÖV wird der Anschluss noch attraktiver», so ihre Botschaft an der Info-Veranstaltung. Wann das Projekt verwirklicht wäre, lässt sich noch nicht sagen. Der Baustart erfolgt frühestens 2023.

Das Projekt besteht aus drei Bereichen:

An der Kreuzung Schönenboden soll ein Areal mit städtischem Charakter und regionaler Ausstrahlung entstehen. So sind die beiden westlichen Gebäude für Büros vorgesehen – mit kleinen Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Zwischen den beiden Bürogebäuden ist ein Platz geplant, auf dem Bäume Schatten spenden. Gewerbeflächen sollen auch im EG der langen Bauvolumen entlang der Kantonsstrasse entstehen. Im städtischen Areal steht das höchste geplante Gebäude: Es misst 29,5 Meter auf acht Stockwerken.

Der innere Bereich, von der Kantonsstrasse abgewandt, soll sich durch seine lokale Qualität auszeichnen. Die Wohngebäude gruppieren sich hufeisenförmig um drei grüne Höfe. Diese Höfe könnten Spielmöglichkeiten, Gemeinschaftsgärten oder gemeinschaftliche Ruhe- und Erholungsbereiche bieten, so die Planer. Entlang der langen Wohngebäude soll eine sogenannte «Nachbarschaftsgasse» entstehen, die als Fuss- und Veloweg der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Zudem ist geplant, den Spechtenbach zu renaturieren und so umzuleiten, dass er parallel zur Gasse verläuft. Im östlichen Bereich ist eine Adressierung des Dorfes vorgesehen. In den Visualisierungen ist provisorisch von einem «Dorfplatz» die Rede, der an der Ecke Zentralstrasse-Rigistrasse entstehen soll.