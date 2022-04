Exotische Haustiere boomen: Tierheim in Root reagiert

Root Exotische Haustiere boomen: Tierheim an der Ron reagiert mit Auffangstation für Geckos, Schlangen und Agamen Luzernerinnen und Luzerner entscheiden sich immer mehr für ein Reptil als Haustier. Weil aber der Gecko länger lebt als die Katze und das Licht für die Schlange viel Strom braucht, landen auch solche Tiere im Heim. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Petra Roos, Betriebsleiterin des Tierheims an der Ron, in der neuen Reptilienauffangstation. Bild: Manuela Jans-Koch (Root, 22. April 2022)

Haustiere tragen öfters Schuppen statt Fell. Das stellt die Luzerner Polizei in ihrem aktuellen Geschäftsbericht fest. Demnach würden zu stetig wachsenden Haltungen von Hunden und Katzen auch immer mehr exotische Tiere dazukommen. Es handelt sich vor allem um Reptilien wie Schlangen, Echsen, Geckos und Agamen, aber auch um Schildkröten, Zierfische und Vögel, wie Polizeisprecher Urs Wigger auf Anfrage ergänzt. «Diese Tiere sind in ihrer Haltung teilweise sehr anspruchsvoll.» Zum Teil benötige man eine Haltebewilligung für diese Tiere oder deren Haltung setze eine Ausbildung voraus:

Das ist bei Schlangen, Echsen und Co. zu beachten Der Schweizer Tierschutz hat zum Thema exotische Tiere verschiedene Merkblätter publiziert. Folgend eine Auswahl wichtiger Punkte: Die Haltung einiger Reptilienarten ist gesetzlich eingeschränkt. Beispielsweise ist bei Giftschlangen und Chamäleons sowie bei fast allen Riesenschlangen von mindestens drei Metern Länge ein Sachkundenachweis und eine vom kantonalen Veterinäramt ausgestellte Bewilligung erforderlich. Wer Reptilien erwerben will, fragt am besten zunächst in einer Auffangstation oder in einem Tierheim nach, ob Verzicht- oder Findeltiere abzugeben sind. Insbesondere häufig gehaltene Arten wie Europäische Landschildkröten, Kornnattern, Bartagamen oder Leopardgeckos sind immer wieder auf der Suche nach neuen Plätzen. Sind keine Tiere aus Tierheimen oder Auffangstationen verfügbar, so werden die Reptilien bevorzugt bei seriösen Hobbyzüchtern oder seriösen Zoofachgeschäften erworben. Diese zeichnen sich durch eine artgerechte Tierhaltung und eine gute Beratung aus. Auf keinen Fall sollten Reptilien via Internet gekauft werden, wenn die Tiere und die Haltung nicht persönlich besichtigt werden können. Reptilienhaltung ist ein teures Hobby! Ausreichend grosse Terrarien kosten mehrere hundert bis mehrere tausend Franken. Auch die anfallenden hohen Stromkosten und die Kosten für die regelmässig zu ersetzenden UV-Lampen sind nicht zu unterschätzen. Und das über viele Jahre. Denn Königspythons beispielsweise werden bei guter Haltung über 20 Jahre alt, Europäische Landschildkröten sogar über 70 Jahre. Wer Platz sparen will, ist mit dem Hobby Terraristik falsch beraten. Ein grosses Terrarium ist aus folgenden Gründen zwingend notwendig: Der für die wechselwarmen Reptilien notwendige Temperaturgradient wird nur in einem ausreichend grossen Terrarium erreicht; mit grossen Terrarien ist es einfacher, das richtige Klima einzustellen und aufrechtzuerhalten; und gerade Reptilien, welche in der Regel keinen Freilauf bekommen und ihr ganzes Leben im Terrarium verbringen, freuen sich über genügend Platz. Ein Grossteil der im Handel erhältlichen Terrarien ist laut Tierschutz viel zu klein für eine artgerechte Reptilienhaltung. Damit die Reptilien ihr wechselwarmes Wesen ausleben können, sollte in den Terrarien stets ein Temperaturgradient vorhanden sein. Dies heisst konkret, dass es im Terrarium Sonnenplätze mit viel Wärme und Licht braucht, aber auch dunklere Bereiche, wo sich die Tiere bei Bedarf herunterkühlen können. Angaben zu den Temperaturbedürfnissen der jeweiligen Reptilienarten finden sich in guten Sachbüchern. Reptilien haben einen langsameren Stoffwechsel als Säugetiere oder Vögel. Während pflanzenfressende Arten in der Regel täglich gefüttert werden, brauchen viele fleisch- und insektenfressenden Reptilien nicht täglich Nahrung. Das Futter für insektenfressende Reptilien sollte durch regelmässige Mineralstoff- und Vitaminzugabe ergänzt werden. Viele Reptilienarten ernähren sich ganz oder teilweise von Säugetieren und Fischen. Diese sind Wirbeltiere und dürfen nicht lebendig verfüttert werden. Die Futtertiere müssen daher vor dem Verfüttern fachgerecht getötet oder bereits tot gekauft werden. Mehr Infos: www.tierschutz.com. (avd)

Bei Kontrollen stelle die Polizei immer wieder Mängel fest; vom fehlenden Platzbedarf in den Aquarien und Terrarien über die Einzelhaltung von Tieren bis zur untauglichen Ausrüstung wie Lampen oder Feuchtigkeitsmessgeräte. Zahlen zu den Kontrollen und Verstössen werden in diesem konkreten Bereich nicht erhoben.

Tierheim: Erste Bewohner sind drei Schlangen und ein Gecko

Klar ist, dass die Haltung von Schildkröten oder Schlangen die Besitzerinnen und Besitzer oft überfordert. Die Tierheime, welche traditionell unerwünschte Hunde und Katzen aufnehmen, müssen deshalb reagieren. Kurz vor Ostern hat das Tierheim an der Ron in Root eine Reptilienauffangstation in Betrieb genommen. Und zwar auf Wunsch des Schweizer Tierschutzes und in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Kreuzlingen und Umgebung, sagt Petra Roos, Betriebsleiterin des Tierheims an der Ron. Im Thurgau gibt es bereits eine Reptilienstation, die gut gefüllt ist und deren Mitarbeitende dem Tierheim an der Ron beratend zur Seite standen. «Wir haben unsere Mitarbeitenden in der Haltung der Tiere geschult und sind nun bereit», sagt Roos. Derzeit sind drei ungiftige Schlangen und ein Leopardgecko aus der Ostschweiz untergebracht.

Eine der Kornnattern in der Reptilienauffangstation. Bild: Manuela Jans-Koch (Root, 22. April 2022)

Für die Reptilien stehen zwei grosse Räume zur Verfügung. Einer ist ein Quarantäneraum, in dem die Ankömmlinge separat untergebracht und auf allfällige Krankheiten oder Parasiten untersucht werden können. Danach werden die Tiere in die grösseren und tiergerecht eingerichteten Terrarien umgesetzt. 19 Terrarien mit moderner Ausstattung wie LED-Leuchten und UV-Lichtstrahlern stehen hier zur Verfügung. Sie werden laut Petra Roos wohl bald gut ausgelastet sein; schliesslich gebe es schweizweit bereits rund 350'000 Reptilien – Tendenz steigend. Dass da so manches Tier abgegeben wird, stimmt Petra Roos nachdenklich.

«Viele Leute denken, eine Schildkröte oder eine Schlange zu halten, sei einfach. Das ist es nicht.»

Selbst das Tierheim an der Ron nehme nur Tiere an, für die es keine Haltebewilligung brauche; also zum Beispiel keine Giftschlangen.

Auf der Quarantänestation ist im Moment eine Königspython untergebracht. Bild: Manuela Jans-Koch (Root, 22. April 2022)

Fachgeschäft: Konkurrenz spürbar

Nicht nur die Nachfrage an exotischen Tieren ist in den letzten Jahren grösser geworden, sondern auch das Angebot. 1996 und die folgenden Jahre waren Nicole von Däniken und Roberto Topatigh mit ihrem Zoofachgeschäft Amazoonas in Luzern-Littau die einzigen Anbieter exotischer Tiere der Region. «Mittlerweile gibt es unzählige Möglichkeiten, Tiere zu bekommen», sagt von Däniken. Deshalb spüre sie die gestiegene Nachfrage kaum. Nicht alle Möglichkeiten entsprechen dem Tierwohl, wie die Geschäftsinhaberin weiss:

«Manche Leute bestellen ein Tier im Internet und holen es mit dem Auto im grenznahen Ausland ab.»

So könne weder nachvollzogen werden, ob das Tier artgerecht gehalten wird, noch ob es gesund sei. «Fachgeschäfte wie wir haben alle erforderlichen Nachweise und können die Kundinnen und Kunden auch beraten.» Zunehmend ein Problem werde die Rückgabe der Tiere.

«Leider ist es schon vorgekommen, dass uns Tiere vor die Türe gestellt wurden, weil die Besitzer sie nicht mehr wollten. Natürlich ist es verboten, Tiere auszusetzen.»

Von Däniken begrüsst darum, dass es mehr Auffangstationen für exotische Tiere gibt und Tierheime wie jenes in Root, die bei der Platzierung helfen. «Diese Stationen dürften in kurzer Zeit gut gefüllt sein. Dass manche Tiere wie Schlangen bis 30 Jahre alt werden können, wird oft unterschätzt.»

Kantonstierarzt: «Grundsätzliche Zunahme»

Weil nicht jedes Wildtier, das zu Hause gehalten wird, bewilligungspflichtig ist, verfügt der Veterinärdienst des Kantons Luzern auch nicht über entsprechende Zahlen, wie Kantonstierarzt Martin Brügger erklärt. Aber: «Es ist eine grundsätzliche Zunahme bei der Bearbeitung von Meldungen betreffend Heim- und Wildtierhaltung in den letzten drei bis vier Jahren festzustellen.» In letzter Zeit habe es der Veterinärdienst zum Beispiel öfter mit verschiedenen Schildkrötenarten zu tun gehabt. Eine Statistik über die bewilligungspflichtigen Tiere werde nicht geführt. Man verfüge aber selbstverständlich über eine Liste der Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber. «Am meisten Wildtierhaltebewilligungen betreffen die Haltung von Damhirschen.»

Welche Probleme treten im Zusammenhang mit der Haltung von exotischen Tieren am häufigsten auf? «In erster Linie müssen ungenügende Haltungsbedingungen und fehlende Fachkenntnisse beziehungsweise Ausbildungsanforderungen festgestellt werden», antwortet Brügger. Bei bewilligungspflichtigen Wildtieren müssen die Haltungs- und Ausbildungsanforderungen vorgängig erfüllt werden, erst danach wird die Bewilligung erteilt und die Tiere dürfen erst dann angeschafft werden.

Bei der Einfuhr von exotischen Tierarten müssen laut dem Kantonstierarzt der Artenschutz, die korrekte Herkunft der Tiere und allfällige tierseuchenrechtliche Aspekte eingehalten werden. Dazu komme, dass sich die Halterinnen und Halter «unbedingt vorgängig» über die notwendigen Anforderungen an die Haltung informieren; etwa zu Gehege, Fütterung, Sozialverhalten oder klimatischen Bedingungen.

Wer die Anforderungen nicht erfüllt oder keine Bewilligung vorlegen kann, wenn eine benötigt wird, dem drohen laut Brügger zweierlei Konsequenzen.

«Es muss mit einer Strafanzeige und verwaltungsrechtlichen Massnahmen gerechnet werden.»

Bei den verwaltungsrechtlichen Massnahmen gehe es darum, denjenigen Zustand (wieder-)herzustellen, bei welchem die betroffenen Tiere korrekt gehalten werden. Das kann die Verpflichtung sein, sich ein grösseres Gehege anzuschaffen, eine Ausbildung nachzuholen «oder bei völlig fehlender Eignung könnte auch ein Verbot der Haltung ausgesprochen werden».

