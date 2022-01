Root - Fussgängerin angefahren – Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Am Freitagmorgen ist an der Bahnhofstrasse in Root eine Fussgängerin angefahren worden. Der Autofahrer verliess die Unfallstelle ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Polizei sucht den unbekannten Fahrzeuglenker oder Zeugen des Unfalls.

14.01.2022, 12.43 Uhr