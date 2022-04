Root: Wohnhaus mitten im Dorf brennt

Osterstau-Ticker Ist das Schlimmste überstanden? «Nur» noch 18 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Wer über die Ostertage in den Süden fahren will, braucht viel Geduld. Seit Donnerstag früh steht der Verkehr am Gotthard-Nordportal ununterbrochen still. In unserem Osterstau-Ticker informieren wir Sie über die aktuelle Staulage.