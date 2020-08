Der Startschuss ist gefallen: Jetzt erhält Root einen neuen Dorfplatz Nach jahrelangem Hin und Her geht es nun los mit der Zentrumsüberbauung in Root. Schon 2023 soll sie fertig sein und der Gemeindepräsident spricht von einer «riesigen» Überbauung, die das Dorf prägen wird. Simon Mathis 20.08.2020, 05.00 Uhr

In Root tut sich was: Beim Parkplatz im Gebiet Bahnhofstrasse Nord ist ein Bagger aufgefahren. Mit seiner Hilfe werden in den nächsten Tagen die beiden Gebäude Bahnhofstrasse 11 und 13 abgerissen. Sie weichen einer schon länger geplanten Zentrumsüberbauung, die voraussichtlich Ende 2022 oder Anfang 2023 vollendet sein wird.

So soll die Zentrumsüberbauung an der Bahnhofstrasse in Root dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Entstehen sollen 68 Wohnungen in zwei Gebäuden sowie eine Gewerbefläche von 1300 Quadratmetern im Erdgeschoss. Allein 700 Quadratmeter wird der neuen Migros-Filiale zur Verfügung stehen; geplant ist zudem ein Restaurant. Teil des Projekts ist auch ein strassenseitiger Dorfplatz, der den Rooter Dorfkern beleben soll. Angedacht ist das Projekt seit 2012 – es hat eine verschlungene Geschichte hinter sich (siehe Box unten). Umso freudiger wirken die Gesichter, die man am Mittwoch beim Spatenstich antrifft. «Der Neubau ist Teil unserer Strategie, das Dorfbild zu verschönern», sagt Gemeindepräsident Heinz Schumacher (FDP). Nach der Restaurierung des Restaurants Rössli sei dieser Neubau ein zweiter wichtiger Schritt.

Von links nach rechts: Das Investorenpaar Gerhard und Patricia Willi und mit den Gemeinderäten Heinz Schumacher und Pitsch Ineichen beim Spatenstich.

Bild: Boris Bürgisser (Root, 19. August 2020)

Einsprachen blieben aus

«Wir sind sehr froh, dass es nun endlich los gehen kann», so Schumacher. Investorin ist die Baarer Immobilienfirma PWG Immo AG des Ehepaars Patricia und Gerhard Willi. «Das Projekt soll auch, aber nicht nur, ein Eingangstor für die beiden Detaillisten Coop und Migros sein», sagt Gerhard Willi während der Begehung. Man habe eng mit der Gemeinde Root zusammen gearbeitet, um das Bedürfnis der Rooter Bevölkerung abzuholen. «Es haben bereits mehrere Leute Interesse an einer Wohnung bekundet», erzählt Willi. «Dies, obwohl es weder eine Website noch Visualisierungen der Zimmer gibt.» Das zeige ihm, dass das Bedürfnis, ins Zentrum zu ziehen, durchaus gegeben sei. «Es ist bemerkenswert, dass gegen das Projekt keine einzige Einsprache einging», hält Gemeinderat Pitsch Ineichen (FDP) fest.

«Für eine Gemeinde mit 5000 Einwohner ist diese Überbauung fast schon riesig – und sie wird das Gesicht des Dorfes über Jahrzehnte prägen.»

Tatsächlich kommen grössere Überbauungen im Rontal nicht überall gut an: In Ebikon erteilten die Stimmbürger dem MParc eine Abfuhr, in Dierikon war das ­Rontalzentrum chancenlos.

Ein langgehegter Wunsch wird wahr

«Dass es keinen Widerstand gibt, liegt wohl daran, dass wir die Rooter von Anfang an ins Boot geholt haben», so Heinz Schumacher. «Sie wussten immer, was passiert.» Zudem stehe eine Migros-Filiale schon lange ganz oben auf der Wunschliste der Einwohner. Unter dem neuen Dorfplatz wird eine zweistöckige Autogarage entstehen, auf den Flachdächern der beiden Gebäude sind laut Gerhard Willi grosse Terrassen und Gemeinschaftsräume für die Mieter eingeplant. Die Fassade wird mit Photovoltaik ausgestaltet.

Der lange Weg zur Zentrumsüberbauung Eine Überbauung an der Bahnhofstrasse ist seit 2012 ein Thema. Da es zu Differenzen zwischen den beiden ursprünglichen Grundstückbesitzern kam, kaufte die Gemeinde Root das Land für drei Millionen Franken, um es an die PGW Immo AG zu verkaufen. Hinter der AG steht das Ehepaar Patricia und Gerhard Willi, das in Baar wohnt. Bereits 2018 wurde das ehemalige Restaurant Central abgerissen. Mit dem Abbruch der beiden verbliebenen Häuser ist nun der Startschuss für den Bau des neuen Dorfzentrums definitiv gefallen. (sma)

Der Aufbau der Gebäude beginnt im Februar 2021, die ersten Wohnungen werden voraussichtlich Ende 2022 bezugsbereit sein. Die Migros will ihre Filiale ebenfalls 2022 eröffnen. «Der zusätzliche Standort im Rontal wird eine gewisse Eigenkonkurrenzierung mit den umliegenden Migros-Filialen sich bringen», schreibt die Migros auf Anfrage. «Geschäftsleitung und Verwaltung gehen jedoch davon aus, dass die Migros im Einzugsgebiet insgesamt weiterwachsen kann.»