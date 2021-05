Root/Inwil 195-Millionen-Projekt an der Reuss: Kanton Luzern kommt Einsprechern entgegen 56 Einsprachen sind gegen das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» des Kantons Luzern eingegangen. Der Kanton macht nun aufgrund der Einspracheverhandlungen zwei Anpassungen. 28.05.2021, 13.26 Uhr

Beim Schiltwald in Buchrain soll die Reuss aufgeweitet werden. PD

(avd) Für 195 Millionen Franken will der Kanton Luzern den Hochwasserschutz an der Reuss verbessern und den Fluss renaturieren. Das Projekt ist vom 28. Oktober bis 26. November 2019 öffentlich aufgelegen. In dieser Zeit sind 56 Einsprachen eingegangen. Im Juni 2020 startete das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement mit den umfangreichen Einspracheverhandlungen. Aus diesen Verhandlungen resultiert nun im Gebiet Studeschachen in den Gemeinden Root und Inwil eine Projektanpassung, wie das Departement am Freitag mitteilte.