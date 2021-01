Rothenburg Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop – Polizei sucht Zeugen Eine unbekannte Täterschaft hat einen Tankstellenshop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg überfallen. Die beiden Personen flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. 14.01.2021, 17.17 Uhr

(zim) Am Mittwoch, kurz vor 18.30 Uhr, betraten zwei unbekannte Personen einen Tankstellenshop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg. Sie gingen auf die Angestellten zu und bedrohten diese mit einer Waffe, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach einem Dialog mit den Angestellten flüchteten die beiden schliesslich ohne Beute in unbekannte Richtung.