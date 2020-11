Rothenburg budgetiert ein Defizit, verzichtet aber auf eine Steuererhöhung Die Gemeinde Rothenburg rechnet damit, dass Corona Steuerausfälle von rund 2 Millionen Franken verursacht. Über das Budget 2021 befindet das Stimmvolk an der Urne – die Gemeindeversammlung wurde abgesagt. Beatrice Vogel 04.11.2020, 16.23 Uhr

Die Gemeinde Rothenburg budgetiert für 2021 ein Defizit von rund 2 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 41,5 Millionen Franken. Für die Jahre 2020 und 2021 rechnet Rothenburg mit 2 respektive 2,3 Millionen Franken geringeren Steuereinnahmen wegen Corona. Wie die Gemeinde jedoch mitteilt, hat sie in den letzten Jahren Reserven für Steuerschwankungen im Umfang von 4,5 Millionen Franken gebildet. Dadurch können die durch Covid-19 verursachten Aufwandüberschüsse voraussichtlich mit dem dafür vorgesehenen freien Eigenkapital gedeckt werden. «Der Steuerfuss kann bei 1,8 Einheiten belassen werden», heisst es in der Mitteilung.

Kostensteigerungen gegenüber dem Budget 2020 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen: Aufhebung der vorübergehenden Pensenerhöhung des Lehrkörpers, Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie Restfinanzierung ambulante und stationäre Pflege.

Die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in die Infrastruktur konnte Rothenburg dank Landverkäufen und Ertragsüberschüssen zu einem wesentlichen Teil selber finanzieren. Für 2021 sind Investitionen in der Höhe von knapp 5 Millionen Franken veranschlagt. So ist laut Mitteilung beim Bahnhof Rothenburg Station ein Mittelperron mit Ein- und Ausstieg Richtung Luzern geplant. Dieses werde in der Gegenrichtung nach Sursee durch eine Unterführung mit den Busterminals östlich und westlich des Bahnhofs erschlossen.

Der Bahnhof Rothenburg Station. Bild: Boris Bürgisser

(26. März 2020)

Urnenabstimmung statt Gemeindeversammlung

Wegen des Coronavirus ist die Gemeindeversammlung vom 23. November abgesagt worden. Das Stimmvolk befindet am 29. November an der Urne über das Budget 2021.

Ebenfalls zur Abstimmung gelangt dann die Abrechnung der Sanierung des Schulhauses Konstanz. Dieses umfasst neu drei Kindergartenabteilungen, drei Primarklassen und die Tagesstrukturen. Der Pausenplatz ist mit einer Matschzone, diversen Schattenplätzen, Kletter- und Balanciermöglichkeiten sowie Spielflächen ausgestattet. Mit Bruttokosten von rund 5,9 Millionen Franken wurde der Sonderkredit von 6,4 Millionen Franken um rund eine halbe Million unterschritten.