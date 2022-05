Rothenburg Christina Rölli übergibt ihr Auktionshaus in neue Hände – bleibt den Briefmarken aber treu Eine Ära geht zu Ende: Über 30 Jahre lang hat die Rothenburgerin im Familienbetrieb gearbeitet. Nun tritt sie kürzer, handelt aber weiterhin mit Briefmarken, Postkarten und Briefen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Christina Rölli im Verkaufsraum ihres neuen Büros. Bilder: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 28. April 2022)

In einem topmodernen Büroraum reihen sich alte, dicke Wälzer, mit goldenen Lettern beschriftet. Christina Rölli zieht einzelne Alben nach draussen und zeigt sie uns: In jedem sind Hunderte von Briefmarken eingeklebt, fein säuberlich und liebevoll. Kaum auszudenken, wie viele Stunden die ehemaligen Besitzerinnen und Besitzer in den Aufbau dieser Sammlungen investiert haben. Jetzt warten sie hier auf neue Abnehmer; im obersten Stock eines Geschäftshauses am Rothenburger Buzibachring 10.

Rölli hat hier eine neue Ladenfläche eingerichtet; ihren traditionsreichen Familienbetrieb «Rölli Auktionen» dagegen hat sie Anfang Jahr in neue Hände gegeben, da ihr langjähriger Geschäftspartner Peter Suter aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Es ist das Ende einer Ära, obwohl sie dem Geschäft mit Briefmarken weiterhin treu bleibt. Schon als Jugendliche hat sich Rölli für das Thema interessiert; sie hat eine umfangreiche Sammlung zum Thema Reuss angelegt, die sich auch heute noch sehen lässt. Ihre Eltern Rolf und Beatrice Rölli gründeten 1975 das Auktionshaus, bei dem die Tochter Christina erstmals 1987 offiziell mitarbeitete – damals war sie 24 Jahre alt.

Auch ganze Briefmarkenalben verkauft Rölli in ihrem Laden.

Von der Sammlerin zur Geschäftsfrau

«Die Idee war, dass ich ein paar Jahre aushelfe», erzählt Rölli. «Ich dachte nicht im Traum daran, dass ich das Geschäft irgendwann übernehme.» Das geschah dann aber tatsächlich: 2004 tat sie sich mit dem Philatelisten Peter Suter zusammen und übernahm die Administration des Auktionshauses. Mittlerweile sieht sie sich klar als Geschäftsfrau, nicht mehr als Sammlerin. Schon mehrmals spielte sie mit dem Gedanken, auch ihre grosse Reusssammlung zu verkaufen – bislang steht sie aber noch im Archiv.

In diesen Boxen befinden sich Briefmarken aus unterschiedlichen Ländern.

Den Auktionshammer hat Rölli nie selbst geschwungen. «Dafür engagierten wir jeweils eine neutrale Person, die keinen Bezug zur Thematik hat.» Ihr Vater sei als Auktionator und begeisterter Philatelist manchmal zu nahe dran gewesen. «Wenn er fand, eine Briefmarke passe perfekt zu einer bestimmten Person, hat ihn das durchaus etwas beeinflusst», erzählt sie mit einem Schmunzeln. Auch heute noch sei die Atmosphäre unter den Philatelisten sehr familiär und herzlich:

«Es macht Freude, regelmässig Bekannte zu treffen, die ich seit Jahrzehnten kenne.»

Aufgereihte Alben im Geschäft «Rölli Philatelie & Beratung».

Ihre heutigen Klienten seien praktisch nur Stammkunden. Stimmt die Vorstellung, dass Philatelisten eher älteren Semesters sind? «Falsch ist es nicht», sagt Rölli. «Die jüngsten sind wohl so um die 50-jährig.» Das habe damit zu tun, dass man ab diesem Alter wieder etwas mehr Zeit für das Hobby habe, das viel Zeit in Anspruch nehme. Das sei schon immer so gewesen, obwohl der Altersdurchschnitt in den vergangenen Jahrzehnten durchaus gestiegen sei.

Früher sammelten alle alles

Die Stücke, die man im Laden erstehen kann, kosten zwischen 20 und 300 Franken. Was einen höheren Wert hat, landet unter dem Hammer. Rölli glaubt, dass das Geschäft mit Briefmarken durchaus eine Zukunft hat. Es brauche heutzutage einfach mehr Stücke, um einen Gewinn zu erzielen.

Blick in einen weiteren Sammelband.

«Der Wert von herkömmlichen Marken hat seit den 90er-Jahren abgenommen, wobei ausserordentlich seltene Stücke eher teurer werden.»

Das liege daran, dass Philatelisten früher so gut wie alles sammelten. Heute allerdings habe man ein bestimmtes Spezialgebiet. Das habe auch gute Seiten: «Heute kennen sich viel mehr Leute mit der Materie aus; sie wissen genau, was sie wollen.» Das wertvollste Stück, das Rölli während ihrer Karriere versteigerte, war ein Brief: Er erzielte über 100’000 Franken.

Der Mann mit den Tausendernoten

Die 57-jährige Christina Rölli verspürt keine Melancholie, wenn sie auf ihre Zeit beim Auktionshaus zurückblickt. «Ich bin froh, nun etwas Neues anzupacken», sagt sie. Launige Geschichten von früher weiss sie gleichwohl zu erzählen. «Nie vergessen werde ich den Auftritt eines Mannes, der vor Jahren während einer Auktion unglaublich viele Positionen ersteigerte.» Seine Investitionen kletterten schnell auf rund 250’000 Franken, was absolut aussergewöhnlich war: Normalerweise nahmen einzelne Personen – meist Händler – in einer Auktion höchstens 80’000 Franken in die Hand. Rölli erinnert sich:

«Irgendwann wurde ich misstrauisch, winkte den Mann zu mir und fragte ihn, ob er das alles überhaupt zahlen könne. Da öffnete er wortlos den Mantel. In den Innentaschen sah ich Bündel von Tausendernoten.»

Die Nachfolger von Rölli und Suter sind Frank Uray und Britt Schönbeck aus Aesch. Der 55-jährige Uray übernahm vor fünf Jahren das Briefmarkenlager seines verstorbenen Vaters Oscar Uray, der seit den 1970er-Jahren in Stansstad hauptberuflich mit Briefmarken gehandelt hatte. Die erste Auktion unter der neuen Führung findet im September statt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Laden und Auktionshaus bleibt bestehen – ebenso wie der Firmenname «Rölli Auktionen».

