Rothenburg Neben dem Ace Cafe entsteht ein kleines Shoppingcenter Der umtriebige Inhaber des Ace Cafe baut ein neues Gewerbegebäude «für Gleichgesinnte». Im Visier hat er die Kundschaft seines eigenen Cafés. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 12.10.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Business-Hub «Im Dock» erinnert an britische Industriebauten früherer Tage. Visualisierung: PD

«Im Dock» ist der Name eines künftigen vierstöckigen Gewerbegebäudes im Industriegebiet Rothenburg. Baustart war Anfang September. Der Business-Hub befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Ace Cafe. Standort und Idee sind nicht zufällig, sondern ergaben sich aus einem Gespräch, wie Dany Kunz, Initiant des Bauprojekts und Inhaber des Ace Cafe, beschreibt: «Ursprung war eine Anfrage eines Unternehmens, welches sich gerne im Gebäude des Ace Cafe eingemietet hätte. Ich musste den Leuten jedoch eine Absage erteilen, weil wir nicht über eine genügend grosse freie Fläche verfügen.»

Nach dem Burger noch eine Jeans kaufen

Er habe sich daraufhin mit den Eigentümern des Nachbargrundstücks in Verbindung gesetzt. «Ich verfolge schon länger den Plan, hier einen Mikrokosmos für Gleichgesinnte aufzubauen, ähnlich den Villages, die man aus den USA kennt.» Die Idee, nach einem Burger im Ace Cafe den Tätowierer aufzusuchen oder sich einen frischen Haarschnitt zu holen und dann noch auf derselben Etage eine Jeans zu kaufen, gefiel ihm. Kunz sagt:

«Ich träume davon, dass man auf diesem Flecken an einem Nachmittag ein paar schöne Stunden verbringen kann. Man soll sich wie zu Hause fühlen. Wie ein Schiff, das in einen Hafen einläuft.»

So soll es im «Dock» dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Der 38-jährige Luzerner überzeugte die Landbesitzer davon, dass durch sein Konzept das Quartier und die Industrie bereichert und aufgewertet werden. Der Unternehmer kann nun dort weitermachen, wo er mit dem Ace Cafe 2015 begonnen hat. In dessen Gebäude haben sich im Verlauf der Jahre kleinere Betriebe eingemietet. Aktuell sind ein Spezialbekleidungsgeschäft, ein Tattoo-Studio, ein Barber und ein Vintage-Store Nachbarn des Lokals.

Kunz fand drei Geschäftspartner, für die Realisierung des Bauprojekts wurde die Firma Kreativformat AG gegründet. Kunz übernahm die Federführung.

Töffbekleidung nur für Frauen

Einige der künftigen Mieter stehen bereits fest: Neben einem Vintage-Store haben sich ein Motorradbekleidungsgeschäft für Frauen, zwei Soft- und Hardwarefirmen, eine Werbeagentur und weitere Firmen einen Platz gesichert. «Noch vor Beginn der Bauarbeiten war ein Drittel der Fläche vermietet», sagt Kunz.

So könnte ein Lokal im Erdgeschoss eingerichtet werden. Visualisierung: PD

Im Erdgeschoss befindet sich ein baulich bestens geeignetes Lokal, das als Verkaufsfläche für Motorräder oder Autos denkbar wäre. Autobahn- und ÖV-Anbindungen sowie die Erschliessung des «Im Dock» sind ideal. Die Gewerberäume umfassen eine Fläche zwischen 50 bis 800 Quadratmeter. Die Kosten liegen bei netto rund 170 Franken pro Quadratmeter und Jahr.

Bauleitung und Architektur übernehmen die Unternehmen Egger Architektur sowie Cerutti und Partner. Das anthrazitfarbene Gebäude orientiert sich mit den grossen Industriefenstern, der Fassade im Backsteindesign und dem Sheddach am Industrielook aus London. Tragende Bauteile im Attikabereich sind aus Stahl, in den unteren Stockwerken werden Beton und Backstein mit viel Holz kombiniert, was den Industrielook weiter unterstreicht.

Bezugstermin April 2023

Kunz erklärt, das «Design vergangener Tage» sei für ihn ein zentrales Element, auf das er keinesfalls verzichten wollte – auch wenn es für die Bauarbeiten eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Bei Heizung und Elektrizität setzt der Nostalgiker allerdings nicht auf Vintage, sondern auf zeitgemässe Erdwärme und Fotovoltaik.

Insgesamt stehen im «Dock» knapp 80 Parkfelder zur Verfügung. Hinzu kommen 26 Veloabstellplätze. Zu den Baukosten werden keine Angaben gemacht. Die Bauzeit beträgt 18 Monate. Bezugstermin ist April 2023.