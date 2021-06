King’s Food in Rothenburg bietet gesunde Shots und Snacks

Rothenburg Diese zwei Luzerner bieten gesunde Shots nach eigenen Rezepten an King’s Food in Rothenburg bietet nicht nur Ingwer-Shots und Snacks, sondern plant schon einen personallosen Laden. Damit wollen die zwei Unternehmer ihrem Ziel näherkommen, von ihrer Firma leben zu können. Natalie Ehrenzweig 30.06.2021, 05.00 Uhr

Gabriela Bärlocher und Mirco Oliveri haben sich bei der Arbeit kennen gelernt – und den Online Shop King's Food gegründet Bild: Nadia Schärli

(Rain, 22. Juni 2021)

Rot, orange, gelb, grün: Die kleinen Fläschchen mit 0,6 Deziliter Inhalt locken mit den bunten Säften von King’s Food. Seit rund drei Jahren bieten Gabriela Bärlocher (55) und Mirco Oliveri (29) ihre Ingwer-Shots an. Zur Geschäftsidee kamen sie sozusagen durch Zufall. «Wir arbeiteten beide als kaufmännische Sachbearbeiter beim gleichen Arbeitgeber und haben davon geträumt, uns selbstständig zu machen», erzählt Mirco Oliveri.

Nach einigen Überlegungen wurden sie sich einig, einen Webshop aufzuziehen. «Die Idee war, Smoothie-Fertigpackungen und One-Pot-Gerichte herzustellen und zu verkaufen», erinnert sich Gabriela Bärlocher. Doch das Duo konnte sich an ihrer erster Luga 2018 keinen Stand mit Kochmöglichkeit leisten und boten deshalb Ingwer-Shots zum Probieren an. «Die liefen super. Als sich eine erkältete Dame nach dem Genuss eines Shots am nächsten Tag viel besser fühlte, hat sie uns empfohlen», sagt die Luzernerin.

Am Anfang waren die Farben

Ingwer-Shots sind in den USA schon lange im Trend und erfreuen sich auch bei uns immer grösserer Beliebtheit. Und das, obwohl die Getränke auch selbst hergestellt werden können. «Wir sind erst mal von Farben ausgegangen. Wir wollten einen roten, einen orangen, einen gelben Shot. So haben wir mit den Zutaten experimentiert und Rezepte aus dem Internet angepasst. Wir haben so lange getüftelt, bis wir vor lauter Ingwer kein Gefühl mehr im Mund hatten», verrät der 29-Jährige lachend. Inzwischen bieten sie sechs Sorten an: mit Randen und Apfel, mit Kurkuma, mit Ananas, mit Karotten, mit Honig und Zitrone sowie mit Weizengras.

Zu Beginn machen die zwei in einem kleinen Raum in Rain alles selbst: vom Einkauf der Früchte über das Pressen bis hin zum Etikettieren. Heute ginge das nicht mehr: Nun wird in der Ostschweiz abgefüllt. «Wir haben lange gesucht, denn nur wenig füllen in so kleine Flaschen ab», erklärt Gabriela Bärlocher. Damit die Shots haltbar werden, werden sie in Zürich einer Kalt-Pasteurisation unterzogen. «So bleiben die Nährwerte erhalten», erläutert sie. Die Shots seien gesund, weil kein zusätzlicher Zucker oder Geschmacksverstärker beigemischt werde. «Doch wir machen ein Erfrischungsgetränk, wir sind keine Ernährungsberater», betont sie.

Bild: Nadia Schärli

Neuer Laden ist geplant

Die zwei Unternehmer bauen ihr Geschäft, das inzwischen in Rothenburg liegt, langsam aus. Gabriela Bärlocher arbeitet erst 30, Mirco Oliveri 40 Prozent für King’s Food. Ziel sei aber schon, davon leben zu können. Darum entwickeln sie sich weiter: Da während der Coronamassnahmen ihre Hauptabnehmer – Personalrestaurants – geschlossen blieben, erweiterten sie ihr Sortiment: «Seit einigen Monaten bieten wir auch Snacks und Snackboxen an. Dabei achten wir darauf, dass die Snacks gesund und speziell sind», betont der Emmer. Firmen, die für ihre Angestellten Snackboxen bestellten, haben einen Teil des Verlustes ausgeglichen.

Gabriela Bärlocher und Mirco Oliveri würden die Snacks zwar gern selbst herstellen, doch das sei finanziell nicht möglich. Die Riegel, Schoggi oder Chips kaufen sie im Tessin, im Welschland und in Deutschland. «Viele Schweizer Produzenten wollen ihre Produkte selbst vertreiben oder sind aufgrund von Kleinmengen für uns zu teuer», erklärt Mirco Oliveri.

Ausserdem ist ein personalloser Laden in Rothenburg geplant. «Hier im Industriegebiet arbeiten rund 5000 Menschen, doch es gibt kaum Möglichkeiten, sich etwas zu essen zu kaufen», weiss Mirco Oliveri. Deshalb möchten sie neben ihren Snacks und Shots Menus zum Wärmen, Getränke und Produkte des täglichen Gebrauchs anbieten. «Wir sind bereits daran, mit regionalen Anbietern zu reden, denn auch die Menus sollen gut und gesund sein», so die 55-Jährige. Der neue Laden soll im Herbst eröffnet werden.