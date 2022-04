Rothenburg: Drei Verletzte bei Kollision zwischen Auto und Bus

Rothenburg Drei Personen bei Kollision zwischen Auto und Gelenkbus verletzt Am Montag ereignete sich auf der Bertiswilstrasse in Rothenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Gelenkbus. Die Autofahrerin als auch die Buschauffeurin sowie ein Passagier verletzten sich beim Unfall und wurden ins Spital gefahren. 26.04.2022, 11.40 Uhr

Der Unfall geschah aufgrund eines Ausweichmanövers. Bild: PD

Kurz vor 17:45 Uhr fuhr eine Autofahrerin am Montagabend in Rothenburg vom Kreisverkehrsplatz Bertiswil in Richtung Flecken. Auf der Höhe der Einmündung der Neugüetlistrasse kam der Verkehr wegen eines abbiegenden Fahrzeuges zum Stillstand. Die Autofahrerin war davon überrascht und steuerte ihr Auto abrupt nach links, um eine Auffahrkollision zu verhindern, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.