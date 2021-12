Rothenburger Architekten planen Ausbau Altersheim Hermolingen

Rothenburg Einheimisches Büro plant Ausbau des Alterswohnheims Hermolingen Das Projekt der Cerutti Partner Architekten hat die Jury überzeugt. Bevor der Baustart erfolgen kann, ist noch eine Abstimmung über eine Zonenplanänderung nötig. Sandra Monika Ziegler 13.12.2021, 17.00 Uhr

Der Sanierungsbedarf von Haus & Hof Hermolingen in Rothenburg ist unbestritten. Deshalb hat die Trägerstiftung einen Studienauftrag an vier Architekturbüros vergeben, wie wir Ende November vermelden konnten. Eine unabhängige Jury hat nun einstimmig aus den anonym eingereichten Studien diejenige der Cerutti Partner Architekten AG Rothenburg ausgewählt, wie am Montag bekannt wurde.