Neues Restaurant: «Fläcke» Rothenburg ist wieder eröffnet worden

Rothenburg Im «Fläcke» ist neues Leben eingekehrt Nadin und Hannes Hoberg haben das Lokal übernommen. In der ehemaligen Bar kann man nun auch essen. Hans Graber Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Die markanteste Neuerung im «Fläcke» verrät schon der Name. Das Lokal ist nicht mehr nur mit dem Attribut Bar versehen, sondern nennt sich nun Restaurant-Bar, ganz bewusst in dieser Reihenfolge, wie Nadin Hoberg sagt. Die 41-Jährige hat zusammen mit ihrem Mann Hannes (35) den «Fläcke» seit dem 29. Oktober zu neuem Leben erweckt, nachdem er zuvor seit Ostern dieses Jahres geschlossen war. Das alte Konzept mit Barbetrieb, Hochtischen und Discokugel hatte auf Dauer nicht funktioniert.

Nadin und Hannes Hoberg im «Fläcke». Bild: Patrick Hürlimann (Rothenburg, 19. November 2021)

«Wir standen bereits vor der Schliessung mit den Besitzern in Kontakt, haben uns dann nach Ostern offiziell beworben und unter mehreren Interessenten den Zuschlag erhalten», erzählt Nadin Hoberg. Während der «Fläcke» äusserlich geblieben ist, wie er war, wurde das Interieur mit Ausnahme der Bar komplett erneuert. Die Beiz mit 80 Sitzplätzen im Kern von Rothenburg wirkt freundlich und einladend, bereit für ein durchmischtes Publikum.

Lange gehegten Wunsch erfüllt

Mit der Übernahme des «Fläcke» haben sich die Hobergs einen länger gehegten Wunsch erfüllt. Beide haben eine Gastronomie-Vergangenheit, kennengelernt haben sich Nadin und der aus Dresden stammende Koch Hannes 2009 in der «Sonne» in Eich. Mittlerweile haben sie drei Kinder (4-, 6- und 8-jährig) und wohnen in Rain, Nadins Heimat. Breiter bekannt in der Region wurde das Paar seit 2015 insbesondere durch einen Gourmetbus, der im Turnus an gut frequentierten Lagen in Sursee, Zug, Hünenberg und Rothenburg Mittagsmenüs anbot, zudem kam der Foodtruck für verschiedenste Caterings zum Einsatz. Letzteres bleibt bestehen, während der Mittagsservice mit dem Wechsel in den «Fläcke» eingestellt wurde.

Das Gebäude von aussen.

Bild: Patrick Hürlimann (Rothenburg, 19. November 2021)

Der Gourmetbus-Renner steht jetzt im Restaurant zentral auf der Speisekarte: Der «RothenBurger» mit unter anderem Rindfleisch, Pancetta, Lölikäse (Spezialität der Käserei Sagen in Rain), Spiegelei, Coleslaw-Salat und karamellisierten Zwiebeln. Der prächtige Brummer wird für 27 Franken serviert mit einem weiteren Klassiker des Hauses, den Hoberg-Pommes. Die Speisekarte ist im Übrigen gut überschaubar. Suppe, Nachos, Salat, Salat-Bowle mit möglichen Zugaben wie Käse oder Pouletstreifen, eine vegane Burger-Variante, marinierter und gezupfter Schweinhals im Brot, Tartar, ein Stück von «Bronner’s» Galloway-Rind aus Eschenbach und ein Saibling an Kräuterrahmsauce. Nadin Hoberg:

«Es war unser Ziel, dass die Karte auf einer A4-Seite Platz hat und trotzdem vielen Geschmäckern etwas bietet.»

Zudem setze man bewusst auf ein ergänzendes Angebot zu den Traditionshäusern «Ochsen» und «Bären» in unmittelbarer Nähe.

Saisonale Abwechslung ist geplant

Ein Ausbau der Karte ist denkbar, sicher aber gibt jeweils saisonale Wechsel, erstmals im Januar 2022.

«Wir wollen lieber klein anfangen, auch unter Berücksichtigung, dass wirklich alles hausgemacht ist, inklusive der verschiedenen Glacen zum Dessert.»

Eingekauft wird bei Produzenten aus der Region. Die Weinkarte ist international, doch auch da ist mit einem Roten und Weissen aus der Brunner Weinmanufaktur Hitzkirch Einheimisches zu finden.

Hobergs beschäftigen einen Koch und mehrere Teilzeitangestellte im Service. Das Lokal ist von Dienstag bis Samstag ab 16 Uhr offen, für den Feierabend-Apéro, für das Nachtessen oder auch nur einen Absacker an der Bar. Sehr gut sei es angelaufen im «Fläcke», sagt Nadin Hoberg, «es chöme alli mol cho luege». Das sollte man auf alle Fälle mal.

www.flaecke.ch