Laden ohne Personal: Einkaufen im Container in Rothenburg

Rothenburg In diesem Container wird der Einkauf ohne Personal via Handy abgewickelt Popcorn, Getränke, Ingwer-Shot oder Mikrowellen-Menu: Seit kurzem gibt es in Rothenburg einen personallosen Laden, in dem mit dem Handy eingekauft werden kann. Trotzdem gelten auch dort die regulären Ladenöffnungszeiten. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 01.04.2022, 13.00 Uhr

Mirco Oliveri und Gabriela Bärlocher vor ihrem personallosen Container-Laden. Bild: Roger Grütter (Rothenburg, 30. März 2022)

Orange leuchtet der Container von King's Food in Rothenburg Station. In den letzten vier Jahren haben Gabriela Bärlocher und Mirco Oliveri einen Webshop betrieben, durch den sie neben den eigenen Ingwer-Shots auch Snacks und Snackboxen verkauft haben. Am letzten Dienstag haben sie nun einen personallosen Laden eröffnet.

Mit dem Smartphone kann die Kundschaft einen QR-Code scannen. Mittels der Website, auf die sie so gelangt, können die Türe geöffnet, die Produkte gescannt und bezahlt werden. Für den Diebstahlschutz sorgt eine Kamera. Mirco Oliveri sagt:

«Wir wollten den Container eigentlich schon letzten Herbst eröffnen, doch Corona hat uns immer wieder Verzögerungen beschert.»

Es habe es Lieferschwierigkeiten beim Container-Lieferanten gegeben, sodass sie auf einen anderen Anbieter wechseln mussten. «Das übrige Material wurde ausserdem immer teurer. Wir mussten also auch die Finanzierung sicherstellen», ergänzt Gabriela Bärlocher.

Sortiment wie bei einem grossen Kiosk

Das Unternehmer-Duo bietet im personallosen Laden ein Sortiment, das an einen gut ausgebauten Kiosk erinnert. So finden sich Artikel für den täglichen Gebrauch wie etwa Putzmittel oder Hygieneartikel, Früchte, Mikrowellen-Menus, Salate, Sandwiches, Getränke oder Snacks im Angebot. «Dabei sollen einerseits bekannte Produkte, aber auch spezielle Marken erhältlich sein. Unsere Zielgruppe sind zum Beispiel die Chauffeure oder Firmenangestellte in der Nachbarschaft, also alle, die in der Gegend arbeiten», erklärt Gabriela Bärlocher.

Die Suche nach unbekannteren, aber innovativen Marken dauert an. «Es gibt immer mehr interessante Produkte aus der Schweiz, wie zum Beispiel das Crazy Popcorn oder Essiggurken von Hugo Reizel. Doch wir haben auch deutsche Brands wie Gewürze von Ankerkraut», sagt Mirco Oliveri. Einige Regale sind noch leer, weil gewisse Lieferanten noch im Rückstand seien.

Mirco Oliveri und Gabriela Bärlocher im Innern des Container-Ladens. Bild: Roger Grütter (Rothenburg, 30. März 2022)

Dass der personallose Laden ihren Webshop, den sie mit dem Sortiment des Ladens aufstocken wollen, kannibalisiert, glauben die beiden nicht. «Ich glaube eher, dass die Leute in der Umgebung vor Ort einkaufen und diejenigen, die weiter weg sind, weiterhin online einkaufen», sagt Mirco Oliveri. Der Laden sei ausserdem auch eine Möglichkeit, ihre Produkte einem grösseren Publikum zu präsentieren. «Es kann sein, dass wir im Laufe der Zeit wieder eigene Müesli produzieren», sagt Gabriela Bärlocher.

30 Kundinnen und Kunden pro Tag sind nötig

Damit der Laden rentiert, sind ungefähr 30 Kundinnen und Kunden pro Tag nötig. «Weitere Schritte könnten sein, einen Container sozusagen auf Reise durch die Schweiz zu schicken. Auch weitere stationäre Container sind denkbar», so Mirco Oliveri. Doch erst wolle man in Rothenburg Erfahrungen sammeln, das Angebot optimieren, sagt seine Geschäftspartnerin. Denn ganz so einfach, wie sie sich das vorgestellt hatten, war die Lancierung des Containers nicht, so Gabriela Bärlocher:

«Auch wenn der Laden mobil ist, brauchten wir eine Baubewilligung, mussten ihn ausstecken und einen Energienachweis erbringen. Der Container musste regulär isoliert werden.»

Erschwerend sei auch das Ladenöffnungsgesetz des Kantons Luzern: «Wir wollten eigentlich rund um die Uhr geöffnet haben, um eben auch zum Beispiel für die Postangestellten erreichbar zu sein, die Schicht arbeiten. Doch wir müssen uns leider an die Ladenöffnungszeiten halten», bedauert Mirco Oliveri.

Infos: www.kingsfood.ch/ladenlokal

