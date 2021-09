Rothenburg: Kanton Luzern baut neuen Kreisel auf Bertiswilstrasse

Rothenburg Kanton baut neuen Kreisel auf der Bertiswilstrasse Bei der Einmündung der Eschenbachstrasse in die Bertiswilstrasse in Rothenburg wird ab dem 11. Oktober ein neuer Kreisel erstellt. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Beatrice Vogel 29.09.2021, 16.28 Uhr

Die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) des Kantons Luzern beginnt am 11. Oktober mit Vorbereitungsarbeiten für einen neuen Kreisel bei der Einmündung der Eschenbachstrasse in die Bertiswilstrasse in Rothenburg. Heute handelt es sich dabei um eine normale Kreuzung ohne Lichtsignal.