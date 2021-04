Rothenburg Lastwagenchauffeur missachtet Lenk- und Ruhezeiten Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A2 in Rothenburg ist der Luzerner Polizei ein Lastwagenfahrer aufgefallen, der mehrfach gegen die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit verstossen hat. Dem Chauffeur wurde die Weiterfahrt untersagt. 08.04.2021, 16.39 Uhr

(dvm) Am Donnerstagvormittag um 8.15 Uhr hielt eine Patrouille der Luzerner Polizei in Rothenburg ein Sattelmotorfahrzeug zur Kontrolle an. Dieses war auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der niederländische Chauffeur mehrfach ohne eingelegte Fahrerkarte unterwegs gewesen war. Dies führte zu Folgeverstössen hinsichtlich Lenkpausen und der täglichen Ruhe- und Lenkzeiten. So hatte er beispielsweise am 7. und 8. April lediglich eine Ruhezeit von sechs Stunden und 31 Minuten anstelle der vorgeschriebenen neun beziehungsweise elf Stunden.