Kanton Luzern Kreisel haben doch nicht ausgedient: In Rothenburg gestaltet der Kanton eine Kreuzung um An der Kreuzung Bertiswil-/Eschenbachstrasse entsteht zurzeit ein neuer Kreisel. Der dort geplante Fussgängerstreifen gibt allerdings zu reden. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 10.05.2022, 12.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kreisel oder Ampel? Das ist im Kanton Luzern neuerdings die Frage. An mehreren Orten gibt es nämlich Pläne, bestehende Kreisel in Kreuzungen mit Ampeln umzuwandeln – etwa in Sursee und im Krienser Mattenhof.

In Rothenburg hingegen geschieht zurzeit genau das Umgekehrte. Der Kanton baut dort gerade für 2,65 Millionen Franken einen neuen Kreisel an der Bertiswil-/Eschenbachstrasse. Bisher war dies eine Kreuzung mit Vortritt für die Bertiswilstrasse.

Die Baustelle zum neuen Kreisel auf der Bertiswilstrasse. Oben links die Einmündung der Eschenbachstrasse. Bild: Pius Amrein

(9. Mai 2022)

Wieso handelt der Kanton hier gegen den Trend? Ist zu befürchten, dass der Kreisel in einigen Jahren wieder zu einer Kreuzung umgewandelt werden muss, weil er den zunehmenden Verkehr nicht schlucken kann – so wie in Sursee? Stephan Kieliger, Abteilungsleiter bei der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif), sagt:

«In Sursee empfiehlt ein Fachbericht Lichtsignalanlagen statt Kreisel. Das heisst aber nicht, dass Kreisel überall oder generell ausgedient haben.»

Kreisel seien weiterhin ein bewährtes und wertvolles Element der Verkehrsplanung. In Rothenburg sei der Kanton zum Schluss gekommen, dass ein Kreisel die beste Form sei, damit der Knoten sicher und leistungsfähig ausgestattet werden könne.

Liegt der Fussgängerstreifen zu nah am Kreisel?

Der Kreiselbau wird von einigen Anwohnern kritisch gesehen. Der Fussgängerstreifen, der direkt nach dem Kreisel auf der Eschenbachstrasse erstellt werden soll, liege viel zu nahe an der Kreiselausfahrt, heisst es. Hinzu komme, dass die Sicht auf den Fussgängerstreifen wegen einer Mauer eingeschränkt sei. Wer auf die Eschenbachstrasse einbiegen will, sehe die Fussgänger erst relativ spät. Für Stephan Kieliger ist die Platzierung des Fussgängerstreifens nahe beim Kreisel durchaus sinnvoll und dient der Verkehrssicherheit:

«Sind die Fussgängerstreifen zu weit – mehr als fünf Meter – vom eigentlichen Verkehrsknoten entfernt, werden diese wegen des längeren Weges nicht benützt.»

Viele würden die Strasse dann einfach abseits des Fussgängerstreifens überqueren. Damit würden sie die Vorteile eines Fussgängerstreifens wie Vortrittsrecht oder Aufmerksamkeit durch den motorisierten Verkehr verlieren. «Das wäre ein Sicherheitsrisiko.»

So sah die Kreuzung bisher aus. Bild: Google Street View

Grundsätzlich hält der Abteilungsleiter fest, dass an den meisten Kreiseln im Innerortsbereich Fussgängerstreifen angeordnet seien. «Den Verkehrsteilnehmern ist deshalb bewusst, dass im Anfahrts- und Ausfahrtsbereich mit einem Fussgängerstreifen zu rechnen ist.» Im Gegensatz zur offenen Strecke mit erlaubten Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde seien Fussgängerstreifen an Verkehrsknoten mit tieferen Geschwindigkeiten generell sicherer.

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen