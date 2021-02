Rothenburg Raubüberfall auf Tankstelle geklärt: Zwei jugendliche Täterinnen ermittelt Die Luzerner Polizei konnte zwei jugendliche Schweizerinnen ermitteln, die Mitte Januar in Rothenburg einen Tankstellenshop überfallen haben. Die beiden Mädchen sind geständig. 01.02.2021, 12.06 Uhr

(zim) Am 13. Januar haben zwei Personen einen Tankstellenshop an der Bertiswilstrasse in Rothenburg überfallen. Dabei haben sie die Angestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld verlangt. Ohne Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.