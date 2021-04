Rothenburg Unbekannter schlägt Mann bewusstlos – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend wurde an der Stationsstrasse beim Bahnhof Rothenburg ein Mann mit einem Faustschlag ins Gesicht niedergeschlagen. Zum Täter gibt es derzeit keine Hinweise. 02.04.2021, 15.25 Uhr

(lil) Am Donnerstagabend ist ein 29-jähriger Mann am Rothenburger Bahnhof um 21.42 Uhr aus dem Zug ausgestiegen und hat sich auf die Stationsstrasse begeben. Dort habe er ein kurzes Gespräch mit einer Frau geführt, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt. Gemäss Aussagen des 29-Jährigen habe ihm dann ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.