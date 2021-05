Rothenburg Vandalen zerstören 35 Scheiben bei Schulhäusern – Polizei sucht Zeugen Über das Pfingstwochenende haben in Rothenburg Unbekannte bei drei Schul- und Sportanlagen total 35 Glasscheiben zerstört. Der Schaden beträgt rund 50'000 Franken. 26.05.2021, 18.51 Uhr

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Mai, 17 Uhr, und Dienstag, 25. Mai, 8 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft in Rothenburg 35 Glasscheiben von Fenstern und Türen beschädigt. Dies teilte die Luzerner Polizei am Mittwoch mit.