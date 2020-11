Gegen Coronastrafbefehl gewehrt: Rothenburger Fläckebar-Wirtin wird freigesprochen Dem Bezirksgericht Hochdorf genügte der Anklagesachverhalt nicht. Es entscheidet zu Gunsten der Beschuldigten Sarina Conti. Sandra Monika Ziegler 13.11.2020, 15.32 Uhr

Sarina Conti wehrt sich gegen den Strafbefehl. Bild: Sandra Monika Ziegler (Hochdorf, 26. Oktober 2020)

An der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Hochdorf wehrte sich Sarina Conti, die Betreiberin der Fläckebar in Rothenburg, mit Erfolg gegen den Strafbefehl. Sie akzeptierte die Anschuldigung nicht, sie hätte gegen das Ausschankverbot während des Lockdowns im Frühling verstossen und am 6. April zwei Gäste illegal auf der Fläckebar-Terrasse bedient. Sie forderte einen vollumfänglichen Freispruch.