Rotkreuz - Luzern Polizei stoppt Falschfahrer auf Autobahn A14 Als Falschfahrer ist ein 26-jähriger Mann auf der A14 von Rotkreuz bis nach Luzern gefahren. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. 15.12.2020, 17.17 Uhr

(rem) Am frühen Dienstagmorgen kurz vor 1.15 Uhr gingen bei der Polizei innert Kürze zwei Meldungen wegen eines Falschfahrers auf der Autobahn A14 ein. Die erste Feststellung wurde beim Rastplatz St. Katharinen gemacht. Ein zweiter Melder gab kurze Zeit später an, dass der Falschfahrer die Ausfahrt Buchrain passiert habe und Richtung Luzern fahre. Die Polizei konnte den 26-jährigen Schweizer schliesslich auf der Autobahn A2 in Luzern, kurz vor der Ibachbrücke bei der ehemalige Kehrichtverbrennungsanlage anhalten. Gemäss seinen Aussagen dürfte er in Rotkreuz als Falschfahrer auf die Autobahn gelangt sein.